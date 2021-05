Vélez pide responsabilidad a sindicatos y señala "ventajas" para los conductores de la actual 'bolsa' en la convocatoria

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha recalcado este jueves que la empresa municipal de transporte, Auvasa, no podía "esperar más" para sacar una nueva convocatoria de plazas de conductor, por lo que ha pedido "responsabilidad" a los sindicatos, al tiempo que ha recordado que los 18 que actualmente trabajan en la empresa por vía de la 'bolsa' del anterior concurso tendrán "ventajas" en la nueva convocatoria.

Así lo ha señalado Vélez en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, después de la rueda de prensa en la que representantes de los sindicatos en Auvasa han advertido de que irán a la huelga si no se mantiene en la 'bolsa' a los 18 conductores que forman parte de ella y que trabajan en la empresa actualmente.

El edil socialista ha mantenido que legalmente Auvasa no puede mantener a esos empleados en esa lista, ya que si se plantea una nueva convocatoria se crea una nueva bolsa también y ha recordado que esos 18 conductores contarán con "ventajas" en la valoración dentro del concurso anunciado recientemente que quienes "vengan de fuera" de la empresa no tendrán.

Así, ha señalado que no tendrán que hacer el examen práctico "que se va a exigir a cualquier otro", ya que "se supone que tienen experiencia", además se va a valorar el tiempo que llevan como conductores en la empresa.

Estos 18 empleados, ha apuntado Vélez, han trabajado desde 2015 en Auvasa con contratos temporales y ha añadido que en cualquier caso si no aprueban el examen de la nueva convocatoria y con ello no entran en la nueva 'bolsa' su contrato no finalizará hasta que no concluya la situación que genera esa interinidad. "Si es una baja de larga duración de años, ese interino seguirá con el contrato hasta que termine la situación", ha precisado.

Vélez ha aseverado que Auvasa llevaba desde 2015 sin sacar una nueva convocatoria de empleo, por lo que considera que no puede esperar "más", al tiempo que ha defendido que este proceso servirá para consolidar el empleo y para cubrir el servicio, algo para lo que la empresa y el Ayuntamiento reconocen habitualmente que ven dificultades.

Por ello, el edil ha apelado "a la responsabilidad de todos", especialmente de los sindicatos, antes de recordar que en los últimos años han hecho indefinidos a más de 40 trabajadores que se encontraban en situación de interinos, "al máximo de lo que permite la tasa de reposición".