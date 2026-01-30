Viaja desde Asturias a Zamora para comprar un vehículo y el vendedor le agrede y le roba 32.000 euros

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre por un presunto delito de robo con violencia después de que, supuestamente, agrediera a un varón con el que había quedado para venderle un vehículo y robarle los 32.000 euros que portaba para su adquisición.

Las pesquisas se enmarcan en la llamada Operación Molari y tienen que ver con unos hechos acaecidos en la localidad zamorana de Muelas del Pan, según señalan desde el Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron a mediados de julio de 2025, cuando una persona acordó una transacción por un vehículo por una cantidad de 32.000 euros. En base a eso, la supuesta víctima se desplazó desde Asturias a Muelas del Pan junto a dos acompañantes para formalizar el trato.

Una vez en la localidad, el comprador y el vendedor se desplazaron hasta otro punto del pueblo para realizar la supuesta transacción, mientras los acompañantes se quedaron esperando en un área de servicio hasta su regreso.

En el transcurso del viaje, y tras parar el vehículo en las proximidades del centro de salud de Muelas del Pan, el comprador fue asaltado por el vendedor y otra persona cuando el primero se bajó del coche. Ambos le agredieron y le despojaron de la mochila donde supuestamente llevaba los 32.000 euros. El varón llegó a perder el conocimiento y tuvo que ser atendido en el centro de salud.

Tras las investigaciones y gestiones realizadas por la Guardia Civil, los agentes han logrado identificar como supuesto autor a un varón de 34 años, natural y vecino de Salamanca y en paradero desconocido. Días atrás, se tuvo conocimiento de que el supuesto autor estaba detenido en la provincia de Salamanca. Los agentes se desplazaron hasta esa provincia para ponerlo a disposición judicial por este ilícito penal.