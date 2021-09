De Vicente reclama que las administraciones locales jueguen un papel "fundamental" en el reparto de los fondos europeos

SEGOVIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha participado en la Comisión de Diputaciones de la FRMP donde ha defendido que las instituciones provinciales deben tener un papel "fundamental" en el reparto de los fondos europeos y ha rechazado que desde el Gobierno central "sólo ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas".

Así, De Vicente ha aseverado que ahora las Entidades Locales tienen que ser compensadas por los gastos que están teniendo por ejercer responsabilidades que no los corresponden, "pero a las que hay que dar respuesta porque son a quienes acuden los vecinos para que resuelvan sus problemas".

En este tema, Miguel Ángel de Vicente ha puesto de manifiesto su preocupación por los plazos de justificación de las ayudas europeas que ya están comenzando a llegar en materia social ya que "desde que se recibe el dinero, hasta que se ejecuta la actuación y se justifica, hay muy poco tiempo" por lo que se corre el riesgo de que muchas Entidades Locales "no puedan completar el proceso y sean penalizados en la siguiente convocatoria".

El Patio de Luces de la Diputación de Almería ha sido el escenario de una reunión, presidida por el presidente de la Diputación de Jaén y presidente de la Comisión, Francisco Reyes, en la que se ha puesto en valor el importante papel que han desempeñado estas Entidades Locales durante la pandemia, sin recibir recursos del Gobierno de España, y atendiendo las demandas de los alcaldes de los ayuntamientos que han sido quienes han estado en la primera línea desde el comienzo de la crisis sanitaria.

Y es que, tal y como ha destacado De Vicente las ayudas Covid para Entidades Locales que se llevan reclamando desde la FEMP desde hace más de un año, "nunca han llegado" y si ahora, a eso se suma el aumento de la factura de la electricidad, "la situación va a ser extremadamente compleja para muchas Entidades Locales que sienten cómo este Gobierno les ha abandonado a su suerte desde que comenzara la pandemia".

Así, el presidente provincial ha enfatizado que las diputaciones y ayuntamientos no sólo tienen que atender la subida de la luz, "sino que cuando las familias no puedan pagar las facturas energéticas acudirán a su administración más cercana para pedir las ayudas de urgente necesidad", por lo que esto es un "problema real, de vecinos reales" que acuden a las entidades locales "y no se pude mirar para otro lado"

Además, en la Comisión se ha reivindicado el papel fundamental de las diputaciones para que los vecinos del medio rural puedan tener las mismas oportunidades que aquellos que viven en las ciudades.

Tal y como ha destacado el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano "no hay otra administración que pueda llegar hasta el último rincón de cada provincia" a lo que ha añadido que "son fundamentales para conectar territorios y personas, es decir, para fijar población".