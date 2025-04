VÍDEO: Mañueco aclara a Soria ¡Ya! que en la Administración las decisiones son regladas y no un capricho del presidente

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aclarado este martes al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que en la administración pública las decisiones son regladas y se tienen que fundamentar y ha añadido que tampoco responden a un capricho del presidente, de un consejero o de un parlamentario "por muy bien que se puedan llevar".

De este modo ha respondido Fernández Mañueco a Ángel Ceña que ha pedido en su 'cara a cara' con el presidente en la sesión de control una solución a un problema concreto, la situación de los alumnos que usan la ruta de transporte escolar de Barahona a Almazán que salen de sus casas a las siete y media de la mañana y vuelven a sus casas a las tres y media de la tarde "sin comer".

"Ocho horas fuera de casa y no les dan de comer y encima no le preguntan a nadie para suprimirlo, no le preguntan a los padres, no preguntan a nadie", ha lamentado Ceña que ha pedido al presidente de la Junta que descuelgue el teléfono para ordenar que este servicio de transporte escolar se haga como está previsto, "prestación conjunta y con salida de Almazán a las tres y media, después de comer".

El presidente ha respondido que esa decisión se tomó "en un determinado momento" y se habló con los padres y ha añadido que si los progenitores quieren ahora que haya otra decisión lo tienen que trasladar.

"A mí me gustaría que los niños tuvieran el colegio, la escuela, al lado de casa, pero a veces eso es imposible, se buscó eso, no tomé yo la decisión", ha explicado Fernández Mañueco que ha recordado que la Junta de Castilla y León mantiene escuelas con tres alumnos, una realidad que, según ha afeado, el portavoz de Soria ¡Ya! es incapaz de reconocer.

