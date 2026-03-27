Viforcos (León) reabre su bar gracias al Proyecto Repuebla de la Diputación

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, ha visitado este viernes el establecimiento reabierto en Viforcos gracias al Proyecto Repuebla. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Repuebla de la Diputación de León ha sumado un nuevo "hito" con la reapertura del bar restaurante de Viforcos, localidad perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza, después de que una familia adherida a este programa llegara al pueblo y decidiera hacerse cargo de este negocio.

Así lo ha podido atestiguar el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, que ha visitado este viernes el establecimiento junto a responsables de la empresa adjudicataria del Proyecto Repuebla y la secretaria de la Junta Vecinal de Viforcos, Carmen González, que es quien ha puesto a disposición de la familia este local.

El diputado ha expresado su agradecimiento tanto a la Junta Vecinal como al Consistorio por su implicación y el trabajo realizado para facilitar que esta familia llegara a la localidad procedente de Granada. "Desde hace unas semanas ya vive en Viforcos una nueva familia de tres personas, un matrimonio formado por Beatriz e Ignacio y su hija Alejandra, con lo que todo esto supone: una pareja joven que viene a trabajar al municipio y una niña que se escolariza en el colegio", ha detallado Francisco Javier Álvarez, que ha resaltado que reabrir el bar supone "un nuevo hito" para el Proyecto.

En este sentido, ha señalado que los más beneficiados de la apertura de este bar son la familia y, sobre todo, los vecinos y vecinas de Viforcos y de toda la comarca, que van a poder disfrutar de un lugar de ocio en un sitio propicio para ello. "Todos sabemos lo importante que es para un pueblo que tenga un bar activo, que logre que sea un espacio de reunión, y gracias a Beatriz e Ignacio es ya una realidad", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que con esta familia ya son más de medio centenar las personas que han llegado para vivir, trabajar y quedarse en la provincia de León, para repoblar los municipios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La secretaria de la Junta Vecinal ha recordado que la rehabilitación de lo que antes eran las escuelas de la localidad tenía como objetivo precisamente la llegada de más vecinos vecinas, como fue su caso también hace unos años. "Damos las gracias a la familia por venir y a la Diputación por este proyecto que es fundamental para atraer gente a este pueblo", ha expresado.

MÁS DE 50 PERSONAS DE 12 FAMILIAS

Desde que se produjo la primera recepción de Repuebla el pasado 3 de julio en Vega de Valcarce se han recibido por medio de este programa a más de 50 personas de doce familias en Ciñera, Igüeña, Corullón, Villablino, Fresno de la Vega, Almanza, Castrocontrigo, Lucillo, Cistierna, Toral y Viforcos.

El Proyecto Repuebla León Sostenible es un programa impulsado por la Diputación y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos y vecinas a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Institución provincial que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros.