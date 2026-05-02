El VRAC M23 se proclama campeón de España tras imponerse al Alcobendas Rugby - VRAC

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El VRAC M23 se ha proclamado campeón de la Liga M23 KPMG Emerging tras imponerse al Alcobendas Rugby en una final de más de 100 minutos disputada en Las Terrazas.

El conjunto madrileño llegaba al encuentro como primer clasificado de la temporada regular y después de superar a la UE Santboiana en semifinales, además con el factor campo a su favor.

Enfrente estaba el VRAC, segundo clasificado, que había alcanzado la final tras imponerse en el derbi vallisoletano a El Salvador, según ha detallado el club deportivo a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los vallisoletanos dominaron los primeros compases del encuentro al imponer su juego y mostrar una "gran solidez" tanto en defensa como en las fases estáticas.

Con esta victoria, el VRAC M23 culmina una "gran temporada" y se proclama campeón de la Liga M23 KPMG Emerging, en una competición que ha vuelto a demostrar el "enorme potencial" de las canteras del rugby nacional.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha traslada la enhorabuena a los campeones a través de un mensaje en 'X', del que se hace eco Europa Press, en el que ha asegurado que "el futuro es ya presente".