VTLP celebra que VIVA rectifique su protocolo de vivienda tras el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento

VTLP celebra que VIVA rectifique su protocolo de vivienda tras el informe de la Secretaría General - VTLP

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha celebrado que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda vaya a modificar el protocolo de acceso a la vivienda pública para volver a reconocer de forma específica a las mujeres víctimas de violencia de género, después de que el informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento haya concluido que la redacción aprobada por VIVA no se ajustaba a la legislación vigente.

Según ha detallado la formación, el informe, solicitado por la Alcaldía, ha determinado que el protocolo inicial sustituía la referencia específica a las mujeres víctimas de violencia de género por una consideración genérica de la violencia doméstica o familiar. Asimismo, la Secretaría General ha señalado que la normativa obliga a hacer una mención singular y expresa a las mujeres víctimas de violencia de género y establece que deben ser consideradas prioritarias.

A este respecto, el documento ha advertido de que el criterio utilizado con anterioridad podía provocar que las mujeres víctimas de violencia de género no recibieran un trato prioritario cuando la violencia sufrida no pudiera calificarse como tal en el ámbito doméstico o familiar. Por ello, la nueva propuesta de VIVA ha vuelto a incorporar a las mujeres víctimas de violencia de género con una puntuación específica y superior, planteando que la modificación tenga efectos retroactivos desde el 28 de mayo de 2026.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, al igual de lo apuntado por la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha calificado la rectificación como una victoria del movimiento feminista y de la movilización en la calle. En este sentido, ha subrayado que el propio informe jurídico municipal ha confirmado que la reclamación del grupo no era una cuestión de interpretación política, sino la garantía de que las mujeres afectadas estuvieran reconocidas de manera específica en el acceso a la vivienda pública.

Finalmente, la portavoz de VTLP, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que su formación esperará a conocer y analizar la propuesta definitiva junto a toda la documentación que la acompaña. No obstante, Anguita ha reclamado que esta rectificación sea definitiva y ha insistido en que las instituciones deben estar a la altura para garantizar que no se dé "ni un paso atrás" en la protección y los derechos de las víctimas de violencia de género en Valladolid.