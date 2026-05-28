VTLP inicia este sábado un proceso participativo para "construir un proyecto sólido y una alternativa municipalista"

Las concejales de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid Cristina Colino y Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra ha anunciado el inicio de un nuevo proceso participativo que arrancará este sábado, 30 de mayo, con un acto público en la plaza de la Universidad y con el que la plataforma quiere "construir, junto a la ciudadanía, un proyecto político sólido y una alternativa municipalista de cara a las elecciones municipales de 2027", todo ello con el respaldo de Izquierda Unida, Alianza Verde, Partido Verde (antiguo Verdes-Equo) y Movimiento Sumar, según VTLP.

La formación vuelve a la plaza de la Universidad para abrir una nueva etapa centrada, "como siempre", en la participación ciudadana, la elaboración colectiva de propuestas y la configuración de una candidatura abierta.

La hoja de ruta aprobada por la plataforma prevé realizar su proceso de primarias entre octubre y noviembre de 2026, con el objetivo de cerrar antes de final de noviembre tanto la candidatura como las principales líneas programáticas con las que concurrirán a las elecciones municipales de 2027.

La portavoz del Grupo Municipal, Rocío Anguita, ha destacado este jueves en rueda de prensa que la participación ciudadana se mantiene como "una de las señas de identidad" de Valladolid Toma la Palabra y ha explicado que el objetivo de este encuentro es "volver a lanzar" su proyecto "político-municipalista".

"Queremos hablar de ese Valladolid que estamos soñando, ese Valladolid donde queremos vivir", ha señalado Anguita, quien ha explicado que la plataforma abre ahora un proceso de debate público para construir "una alternativa de ciudad real, viable y con apoyo en cada barrio".

La portavoz de VTLP ha avanzado que Valladolid Toma la Palabra desarrollará durante los próximos meses un calendario de encuentros y participación que permita elaborar tanto un programa político como una candidatura solvente mediante primarias abiertas, un modelo que la plataforma ha mantenido desde su creación.

"Queremos llegar al otoño con una base programática sólida para seguir dialogando con toda la ciudadanía y con una candidatura formada por personas competentes que defiendan un modelo de ciudad habitable, sostenible y amable", ha afirmado.

Anguita ha reivindicado además la importancia de los espacios públicos como eje del modelo de ciudad que defiende Valladolid Toma la Palabra. "Queremos una ciudad donde plazas como esta (la plaza de la Universidad) puedan volver a ser el centro y el corazón de la ciudad y de todos los barrios", ha añadido.

La portavoz de VTLP ha expresado su voluntad de construir el espacio más amplio y plural posible de la "izquierda transformadora" en Valladolid. "Este no es un proceso corto. Creemos que la alternativa a la ciudad hay que construirla con la gente de Valladolid y por eso nos damos tiempo para elaborar propuestas útiles y transformadoras", ha explicado.