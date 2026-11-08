VTLP pide al Ayuntamiento que garantice la continuidad de los Cines Casablanca como "referente cultural" en Valladolid

Cines Casablanca. - VTLP

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid que garantice la protección de los Cines Casablanca, dado que es un "referente cultural" en la ciudad, después de conocerse esta semana que el local en el que se encuentran las salas ha salido a la venta por casi un millón de euros.

La formación liderada por Rocío Anguita considera que las instituciones tienen que "anticiparse y trabajar para garantizar la continuidad de un espacio fundamental para la vida cultural de la ciudad y, en este sentido, el Consistorio y la Fundación Municipal de Cultura se debe "implicar y explorar posibles fórmulas de apoyo".

Si bien la operación de la venta de las salas no implica por el momento el cese de la actividad del cine, y existe un contrato de alquiler en vigor, VLTP realiza esta petición al considerar el espacio como "imprecindible" por su importancia en la capital.

"Los Cines Casablanca han sido un espacio imprescindible para disfrutar del cine de autor y en versión original durante todo el año, y se han convertido en un referente cultural que Valladolid no puede permitirse perder", ha señalado Anguita, según ha informado VTLP en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la formación ha defendido que no basta con confiar en que la actividad continúe mientras se mantengan las actuales condiciones de alquiler, sino que es necesario "trabajar para dar estabilidad a espacios culturales que aportan valor a la ciudad".

"La cultura de Valladolid no se ha construido únicamente con grandes eventos o equipamientos públicos. También se ha sostenido gracias a espacios como los Casablanca, que han mantenido viva una programación cinematográfica diferente y han acercado a la ciudadanía otras formas de entender el cine", ha manifestado la portavoz.

REORDENACIÓN DE LAS TERRAZAS DE LA PLAZA MAYOR

Por otra parte, el grupo municipal ha criticado el "retraso" de la reordenación de las terrazas de la Plaza Mayor por parte del equipo de Gobierno de PP y Vox, quienes a través de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, han anunciado como "inminente" un decreto que el propio Ayuntamiento se había comprometido a aprobar a principios de 2026.

Asimismo, VTLP ha exigido que se extienda la ordenación de terrazas a todos los barrios, que se cuente con la participación de las asociaciones vecinales desde el principio y que, mientras tanto, se cumpla la normativa vigente.

En este contexto, la concejala Cristina Colino ha lamentado que "el Ayuntamiento ha tardado casi un año en ordenar los 22 montajes de terraza" de la Plaza Mayor, una ordenación que "no puede quedarse en la Plaza Mayor", sino que tiene que trasladase también a "los barrios y sus vecinos y vecinas también necesitan respuesta", ha agregado.

Igualmente, ha recordado que la ordenanza de terrazas vigente es de 2015 y que el Ayuntamiento ha encargado a una consultora externa un Plan Director por más de 105.000 euros y que, sin embargo, el concejal de Movilidad ha reconocido que la nueva ordenanza "no llegará en este mandato".

Para VTLP, el problema "no es solo el tiempo, sino cómo se decide", por lo que critica que el Gobierno municipal no haya abierto "ningún cauce estable" para que las asociaciones vecinales participen en la ordenación de las terrazas.

"Los vecinos y vecinas son quienes viven estas plazas y estas calles todos los días. Tienen mucho que decir sobre su espacio público y el Gobierno municipal no les está preguntando", ha reivindicado Colino.

Además, ha advertido de que en los primeros veinte meses de mandato, el sistema municipal de quejas y sugerencias recibió 300 reclamaciones sobre terrazas por la ocupación excesiva de las aceras, del exceso de mesas, del ruido y de la obstrucción de accesos y vados.