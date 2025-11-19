VTLP planteará en el Pleno de Valladolid este lunes una "ofensiva municipal" contra la violencia machista

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) llevará al Pleno del Ayuntamiento una "ofensiva" contra la violencia machista con nuevas medidas de igualdad, educación digital y salud sexual juvenil, a través de una moción que busca reforzar el Plan de Igualdad.

La portavoz de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha explicado que, en la víspera del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, plantean esta propuesta centrada en reforzar las políticas municipales y "exigir el cumplimiento de derechos básicos ante un problema que persiste y exige respuestas firmes de todas las administraciones".

"Como no puede ser de otra manera, presentamos una moción que propone medidas para luchar contra la violencia de género y contra la violencia hacia las mujeres en el Ayuntamiento de Valladolid", ha afirmado Anguita al iniciar su intervención.

"Este año llevamos más de 36 mujeres asesinadas y más de 17 niños y niñas huérfanos a causa de la violencia de género. Es imprescindible poner la mirada en las acciones institucionales", ha explicado.

Anguita ha detallado la batería de medidas dirigidas al propio Ayuntamiento que quiere implementar en la política local con esta moción, entre ellas la renovación del VII Plan Municipal Integral de Igualdad y Contra la Violencia de Género, que caduca en 2025.

"Es urgente dotarlo de más medios humanos y materiales. Todas las áreas municipales deben asumir la perspectiva de género para que las políticas públicas avancen en igualdad real", ha explicado.

VTLP propone también actualizar los talleres municipales en centros educativos para incorporar formación sobre inteligencia artificial, manipulación de imágenes y discursos digitales. "Estamos teniendo graves problemas con la creación y difusión de imágenes que reproducen violencia de género, especialmente contra niñas y adolescentes", ha alertado Anguita, que ha insistido en que el Ayuntamiento "debe adelantarse y formar a la juventud en herramientas de detección y prevención".

Como principal novedad, la moción incluye la creación de una Unidad de Atención y Salud Sexual para Jóvenes, orientada a educación sexual integral, atención menstrual, salud reproductiva y acompañamiento específico a mujeres jóvenes.

"Creemos que es un paso muy importante. Hay que avanzar en una educación sexual que garantice derechos y prevenga violencias desde la adolescencia", ha señalado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra.

EXIGENCIAS A LA JUNTA

En la moción también se proponen varias reclamaciones para plantear a la Junta de Castilla y León, como "garantizar el aborto seguro y gratuito" dentro del sistema público, tal y como establece la ley, algo que afirman que "hoy no se está cumpliendo".

Igualmente, se propone a instar a pedir al Gobierno de España una ley integral contra la trata de seres humanos, que incluya itinerarios eficaces para que las mujeres víctimas de prostitución puedan salir de situaciones de explotación.

"La trata y la prostitución forzada son el esclavismo sexual del siglo XXI. Necesitamos herramientas legales fuertes que no estigmaticen a las víctimas y que persigan a quienes alimentan estas redes", ha afirmado Anguita.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra ha concluido recordando que la violencia que sufren las mujeres es "estructural y no privada, una vulneración de derechos humanos que exige políticas públicas firmes y recursos suficientes".