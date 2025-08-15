Vuelve a "coger fuerza" el incendio de Paradiña, que sube a gravedad 2

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha informado de que el incendio originado en Paradiña (León) ha vuelto a "coger fuerza" en la tarde de este viernes, 15 de agosto, por lo que se ha elevado a Índice de Gravedad (IGR) 2.

En concreto, ha precisado que este fuego ha subido a este nivel de gravedad al poder compartar "grave riesgo para la población y bienes no forestales". En concreto, este incendio amenaza a las localidades de Pobladura de Somoza y Paradiña, que han sido ya desalojadas.

Este fuego se originó el pasado 10 de agosto, tras lo que llegó a alcanzar ya gravedad 2 el pasado día 12, tras lo que se calmó hasta su reactivació este 15 de agosto. En este momento, más de treinta medios terrestres y aéreos intervienen en el lugar para frenar la propagación del incendio.