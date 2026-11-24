El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto al presidente del Club Puente Romanillos, Teodoro Hurtado, y la concejala de Juventud, Deportes y Fiestas, Silvia López, presentan el XI Cross Ciudad de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cross Ciudad de Ávila reunirá este sábado, 28 de noviembre, en el parque de El Soto a cerca de 300 participantes e incluirá a los jóvenes atletas del programa de Juegos Escolares que organiza el Ayuntamiento de Ávila.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto al presidente del Club Puente Romanillos, Teodoro Hurtado, y la concejala de Juventud, Deportes y Fiestas, Silvia López, han presentado esta competición organizada por la entidad deportiva en colaboración con el Consistorio abulense.

El evento se realizará a partir de las 11.00 horas, con la competición de la categoría absoluta y la sub'16 masculina, que recorrerán 5.000 metros, mientras que los más pequeños recorrerán 300 metros (sub6 y sub8).

Con la vista puesta en 2027, año en el que Ávila acogerá el Cross Master de Castilla y León, con el mismo circuito, la jornada de este sábado tendrá también la particularidad de que no sólo verá la competición de atletas federados sino también de los jóvenes inscritos en el programa de Juegos Escolares que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila.

De esta forma, se contribuirá a promocionar el deporte base y la práctica deportiva entre los más pequeños, desde prebenjamín hasta cadete-juvenil.

La inscripción es gratuita y puede realizarse, de forma presencial hasta el 26 de noviembre en Deportes Tiritoru y, online, en la app Cluber.es.

También se podrá realizar el mismo día de la prueba, que premiará con trofeos y medallas a los ganadores.