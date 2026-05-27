El XII Curso de la Diputación 'Conoce las aves de Ávila' se cierra con 101 especies identificadas

Participantes en el XII Curso 'Conoce las aves de Ávila', de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La duodécima edición del Curso 'Conoce las Aves de Ávila', una de las actividades de naturaleza del Área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de Ávila, ha concluido con 101 especies identificadas.

Las últimas salidas se han llevado a cabo el pasado fin de semana en el nacimiento del río Alberche, Peñanegra y Gredos, donde las protagonistas fueron las aves de alta montaña, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, el sábado 23 de mayo el ornitólogo Jorge Leonor condujo a los alumnos por el nacimiento del Alberche y Peñanegra, mientras que el domingo 24 el encargado de guiar a los participantes fue el ornitólogo y guía de montaña Juan Francisco Redondo, que impartió sus conocimientos sobre el ecosistema en que viven las aves de alta montaña. A continuación, en el Hostal Almanzor de Navarredonda de Gredos se celebró la entrega de diplomas a los cincuenta alumnos.

En general, durante esta duodécima edición se han celebrado cuatro salidas prácticas y dos jornadas de ponencias teóricas. Así, los días 9 y 10 de mayo, respectivamente, los alumnos conocieron las especies ornitológicas de La Moraña y pinares de isla de la mano de Carlos López Cubillo (Wild Moral) y el ornitólogo y anillador Ángel Pérez Menchero, y las aves rapaces y aves de encinar en el entorno de Cardeñosa, junto al naturalista Alfonso Guío.

La actividad didáctica y práctica ha servido para introducir o ampliar el conocimiento de los alumnos participantes acerca del mundo de las aves silvestres, la necesidad de contribuir a su conservación por su imprescindible papel en los ecosistemas y las amenazas a las que se ven sometidas.