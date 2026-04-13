El XIII Startup Olé de Salamanca contará con los fundadores de las empresas unicornio BlaBlaCar y Angry Birds

Óscar González, Carlos García Carbayo, Emilio Corchado Y Pedro Martínez En El Ayuntamiento De Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición del evento Startup Olé, que se celebrará entre los días 13 y 15 de octubre en Salamanca, contará con la presencia confirmada de los fundadores de las empresas unicornio BlaBlaCar y Angry Birds como gran novedad.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha firmado el acuerdo de colaboración con el evento tecnológico y de emprendimiento, junto al director de la Fundación General de la Universidad, Óscar González, y el CEO de Startup Olé, Emilio Corchado.

"Este acuerdo simboliza la continuidad de un proyecto compartido que mira al futuro de salamanca con ambición y confianza" ha asegurado Carbayo.

Esta colaboración "ha demostrado ser altamente fructífera para impulsar el emprendimiento" ha indicado además el primer edil, quien ha añadido que este evento "se ha consolidado como un polo tecnológico y de emprendimiento".

Asimismo, el alcalde ha asegurado que, un año más, "Salamanca será punto de encuentro de inversores, empresas y administradores, donde se compartirán ideas y conexiones para que se abran nuevas oportunidades".

"Es un paso más en la construcción de una Salamanca innovadora, dinámica, preparada para los retos del futuro. Y genera empleo, riqueza y bienestar" ha resumido Carbayo.

Por su parte, el director de la Fundación General de la Universidad, Óscar González, ha asegurado en su discurso que este evento "pone a Salamanca en el mapa del emprendimiento y la innovación a nivel global como una ciudad moderna y competitiva" González ha añadido que Startup Olé consigue "atraer a todos los agentes claves dentro del ecosistema emprendedor, centros de I+D, universidades, administraciones públicas y clientes", con todo ello tratan de "generar sinergias para contribuir al crecimiento económico".

Por último, el CEO de Startup Olé, Emilio Corchado, ha añadido que este evento trata de ser una "apuesta por el futuro, por la innovación y por la creación de empleo de calidad".

En esta XIII edición, Corchado ya ha asegurado la presencia de dos de los fundadores de empresas unicornio como BlaBlaCar y Angry Bird, además de recordar que la pasada edición se dieron cita 320 start up, 700 ponentes, 200 corporaciones e inversores y casi 4.000 visitantes.