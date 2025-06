El XIX Festival 'Olmedo Clásico' ofrece del 18 al 27 de julio 13 espectáculos que completa con actividades paralelas

Incluye las Jornadas sobre teatro clásico, el Curso de análisis e interpretación actoral 'Fernando Urdiales' y una exposición

El XIX Festival de Teatro 'Olmedo Clásico' ofrecerá del 18 al 27 de julio 13 espectáculos que se completarán con actividades paralelas, que se concretan en la misma edición de las Jornadas sobre teatro clásico, el 19 Curso de análisis e interpretación actoral 'Fernando Urdiales' y la exposición 'Sembrando a los clásicos'.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha participado en la presentación de esta edición de 'Olmedo Clásico' y ha destacado la "contundencia y peso" del festival, con una "solidez" que hace que parezca que han pasado más años desde su inicio en 2006, año desde el que se han representado 222 espectáculos a los "año tras año" se han incrementado los asistentes, que superaron los 7.000 en su pasada edición.

El consejero ha felicitado a los organizadores, a los que ha agradecido su dedicación, y ha subrayado la necesidad de que este tipo de iniciativas que "a todos unen" sigan con pujanza en momentos "difíciles, ásperos".

Santonja ha incidido en la "calidad acreditada" de este festival, que se multiplica, y este año contará con compañías de México y Portugal, además de destacadas compañías españolas que interpretarán a los grandes autores del Siglo de Oro como Calderón de la Barca y William Shakespeare.

Santonja ha puesto en valor la gran variedad en la programación, en cuanto a autores, géneros, épocas y territorios, así como las compañías y dramaturgias, que varían cada año y abordan diferentes escenarios, en un evento que propone 13 espectáculos a través de sus diez días de duración.

El acto de presentación ha contado también con la participación del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; de la alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín; del vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Valladolid, Víctor Alonso Monge; de la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte de la UVA, Rebeca San José; y de los codirectores de Olmedo Clásico Germán Vega García-Luengos y Benjamín Sevilla.

Canales ha destacado la cita "imprescindible" que es 'Olmedo Clásico', un "referente nacional", su arraigo y evolución que supone una manifestación de cómo la cultura es un "servicio público esencial inclusivo, sostenible, capaz de generar cohesión y desarrollo", pero que además cuenta con una dimensión educativa e investigadora.

Por su parte, Víctor Alonso Monge ha destacado el hecho de que el festival sirva de atractivo para los visitantes, pero no sólo para la Villa del Caballero, sino también para los que están a su alrededor.

En cuanto al contenido del festival, Germán Vega ha explicado que, a pesar de que son 19 ediciones, se trata de no caer en la "rutina" y cada año se intenta mejorar el certamen porque "no vale repetir, no valen las inercias".

Vega ha destacado un "detalle" de esta edición que cree que "puede parecer menor" como es la edición de un sello de Correos dedicado a 'Olmedo Clásico', que supone el tercero de los dedicados a festivales de teatro después del de Mérida y Almagro.

El codirector del certamen ha detallado que las jornadas incluirán doce sesiones, la mayoría mesas redondas con representantes de todos los sectores relacionados con el teatro clásico como directores, críticos, actores o críticos, entre otros, con el principio esencial de ayudar a comprender a los clásicos desde las claves de su tiempo, analizar su vigencia actual en los teatros o en los centros de investigación y enseñanza y estimular su conocimiento. Aunque tiene un carácter formativo de especialización, Vega ha destacado el hecho de que las sesiones sean abiertas al público.

Por otro lado, Bejamín Sevilla ha explicado que las obras que se representarán giran en torno a los ejes del "poder y sus secretos", el "arte del engaño y la farsa" y el "destino e identidad en crisis". Además, se produce una confrontación entre el teatro del Siglo de Oro español, con Pedro Calderón de la Barca como exponente y el teatro isabelino inglés de Shakespeare.

PROGRAMACIÓN

La Compañía Nacional de Teatro de México será la primera en subirse a las tablas de la Corrala del Palacio del Caballero el 18 de julio para inaugurar el festival con la comedia de Sor Juana Inés de la Cruz 'Los empeños de una casa'. Al día siguiente, el sábado 19, será el momento de la tragedia 'Macbeth', de William Shakespeare, representada por Teatro Clásico de Sevilla.

El domingo 20, Morboria Teatro ofrecerá la comedia 'Lo que son mujeres'. El lunes 21, a las 18 horas, y en el CAE San Pedro, se celebrará el recital 'Momentos inolvidables de los grandes intérpretes del clásico', con Fernando Aguado, Beatriz Argüello, Pepa Pedroche y Clara Sanchis; por la noche, en la Corrala del Palacio del Caballero, será el turno de Pepe Viyuela en el papel del 'Guitón Onofre. El pícaro perdido', adaptación de la novela de Gregorio González.

El martes 22, a las 19 horas, en el CAE San Pedro, Teatro a bocajarro ofrecerá el espectáculo de creación propia 'El arte de ser comediante'; y por la noche en la Corrala, la portuguesa Companhia do Chapitô exhibirá su particular concepción de la tragedia de William Shakespeare 'Rey Lear'. A la misma hora y en el mismo lugar, el miércoles 23 se desarrollará el recital de palabra y música 'El alcalde de Zalamea' en sus versos esenciales, con guión de Emilio de Miguel y la participación de los actores que han encarnado sus personajes en diferentes espectáculos de la obra: Arturo Querejeta, Blanca Izquierdo, Javier Bermejo, Joaquín Notario y Ernesto Arias; y en la Corrala esa noche podrá verse la comedia de Pedro Calderón de la Barca 'La dama duende', a cargo de Mic Producciones.

El jueves 24, Calderón regresará a ese mismo espacio con 'El teatro del mundo', recreado teatral y musicalmente por la compañía For the Fun of It. El último fin de semana del festival comienza el viernes 25 con 'Farra', una celebración barroca de teatro poesía y música. El sábado 26 vuelve Shakespeare con la tragedia 'Coriolano', de la mano de la compañía Eqm Serveis Culturals. Y el domingo 27, clausurará el festival Ron Lalá, con el espectáculo de creación colectiva 'La desconquista'.

ACTIVIDADES PARALELAS

Las XIX 'Jornadas sobre teatro clásico' se celebrarán del lunes 21 al miércoles 23 de julio con el título 'Clásicos de carne y hueso: los comediantes de ayer y hoy'. A través de 15 sesiones ofrecerán recitales y diálogos vivos entre representantes de la diversidad de profesiones que hacen posible la vigencia de los clásicos tanto en la escena como en la investigación y la educación. Las conversaciones implicarán también a los espectadores que quieran conocer mejor ese teatro para disfrutar aún más con él.

El XIX Curso de análisis e interpretación actoral 'Fernando Urdiales' se impartirá del 24 al 26 de julio a partir de escenas de Las gracias mohosas, de Feliciana Enríquez de Guzmán. Además de las horas lectivas, en las que se darán clases de interpretación, verso, vestuario o caracterización, entre otras materias, los alumnos tendrán acceso preferente a las representaciones del festival.

El 22 de julio, a las 12.00 horas, en el CAE San Pedro, tendrá lugar la presentación del sello de Correos del Festival de Olmedo Clásico. También el teatro estará presente en la exposición de fotografías 'Sembrando a los clásicos' de Pío Baruque Fotógrafos en la Corrala Palacio del Caballero, que recupera algunos de los mejores momentos vividos a lo largo de la trayectoria de 'Olmedo Clásico'.