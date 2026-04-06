La XIX del MOVA reunirá a 40 establecimientos de Valladolid que mostrarán su colección primavera-verano

Presentación de la XIX Semana de la Moda de Valladolid (MOVA). - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XIX Semana de la Moda de Valladolid (MOVA) reunirá este 7 y 8 de abril a 40 establecimientos que mostrarán su colección primavera-verano en el Laboratorio de las Artes (LAVA), en una pasarela compuesta por talento, empresas y profesionales locales.

El concejal de Consumo, Comercio y Mercados, Víctor Martín; el presidente de Avadeco, Jaime Ercilla, y el director de MOVA, Ángel Tamayo, de Tamayo Agencia, además del director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, han presentado este lunes, 6 de abril, el evento.

Esta "fiesta del comercio" de moda y complementos de Valladolid contará con dos desfiles que exhibirán las propuestas de los establecimientos para esta temporada primavera-verano, por lo que las prendas se caracterizarán por su ligereza de los tejidos, el protagonismo del color y el regreso de siluetas fluidas que conviven con propuestas urbanas más estructurales.

Asimismo, ganan fuerza los estampados, especialmente los florales y geométricos, mientras que en los complementos habrá presencia de gafas, joyería y calzado de carácter.

Así, como ocurre en cada edición, la novedad será el producto que cada uno de los establecimientos participantes apueste por mostrar en un outfit completo que vestirán los modelos, seleccionados en un casting específico en el que han participado como jurado también personas vallisoletanas, entre ellas la cantante Ani Queen, tal y como ha destacado el director de MOVA.

En este sentido, ha subrayado que uno de los objetivos de esta cita es "dar difusión" al talento de Valladolid, pues además de los modelos, todas las empresas participantes son de la ciudad o la provincia.

Los desfiles tendrán una puesta en escena coordinada por Ángel Tamayo con música en directo del DJ vallisoletano Óscar de Rivera, en desfiles para los que ya se ha completado el aforo.

En esta ocasión, este martes, 7 de abril, el primer desfile contará con la participación de Charlotte, Drovers, No Drama, Zeiss Vision Center, Carlota&Co, D'Ram Zapatos, Reinas, Marpormedio, Lunares en mi Armario, Lencería Tejidos Ana, Boboli, Joyería en Plata Tremiño, Monedero, Mónica Albert, Solera, Wappa, Perfumería Ercilla, Alba Conde, II Trastevere y Alejandro Maíllo, encargado de cerrar la jornada.

El miércoles 8 de abril, será el turno de Majaymajo, El Probador de Ada, Mercería Conchita, Amelia et Toi, Centro Óptico Doctrinos, D'Ram Zapatos, Boboli, Motobasic, Azabache, Hippysiddy Vintage, Monedero, Skull, Óptica Tremiño, II Trastevere, Avore, Mímate, Nunnay Íntimo, Oh! Luna, Jaime Valentín y Musa Clothes. Los desfiles podrán seguirse también a través de La 8 Valladolid los días 15 y 1 de abril.

La XIX edición del MOVA cuenta cola colaboración de Caja Rural de Zamora, Miguel Íscar 2 - Academia de Peluquería y Estética, Rebeca Floristas, EScuela Superior de Diseño ESI, los institutos de ESO Ramón y Cajal y Vega del Prado, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta.