Xulio Ferreiro defiende que la Agenda Urbana de A Coruña sea un "proyecto piloto" para otras agendas

Publicado 18/01/2019 13:18:14 CET

SORIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña, Xulio Xosé Ferreiro, ha participado este viernes en Soria en la mesa de debate sobre 'La planificación y la gestión del espacio urbano' dentro del encuentro internacional Think Europe donde ha defendido que la Agenda Urbana la capital coruñesa sirva como "proyecto piloto" para alimentar a otras agendas.

Ferreiro ha señalado que esta iniciativa contará con el apoyo de ONU Hábitat e irá de la mano con el Ministerio de Fomento.

En este sentido, ha señalado que la hoja de ruta es desarrollar un sistema de indicadores y aprovechar la planificación que ya existe en la ciudad para que a partir del siguiente mandando se comience con el diseño del plan de acción y que se traduzca en "medidas concretas" para los presupuestos 2020.

El alcalde de A Coruña ha destacado que para lograr estos objetivos hay que "a la vez" escuchar a la ciudadanía e "implica a los otros actores del territorio" como empresarios, vecindario o la Xunta de Galicia con el fin de "mantener ese diálogo continuo" y poner en común los "objetivos planteados".

Ferrero ha recordado que es "bueno" pensar en las ciudades y en los objetivos de desarrollo sostenible ya que el 70% de las emisiones de gases contaminantes y más del 70% de la energía se "consume en las ciudades" de ahí la importancia de las políticas urbanas para la "agenda global".

Asimismo, ha insistido durante su ponencia en que la planificación urbana tiene que permitir llevar al territorio los objetivos de desarrollo sostenible.

El regidor ha hecho hincapié en el papel de los gobiernos locales que no solo tienen la misión de "cambiar papeleras" porque nada de lo que ocurre en la ciudad les es "ajeno" ya que el ciudadano, "si algo no va bien" siempre mira al alcalde aunque no sea su competencia, de ahí la "importancia de asumir la capacidad de planificación".

El encuentro internacional Think Europe se desarrolla desde el jueves 16 de enero en Soria y en él se da cita más de cien ponentes para debatir sobre el papel intermedio de las ciudades de cara a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.