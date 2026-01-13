El XXIII Ciclo de Músicas Históricas de León se consolida como una cita nacional "imprescindible" sobre música antigua

El alcalde de León, José Antonio Diez (segundo por la derecha); el director del CNDM, Francisco José Lorenzo (derecha) y el doctor y profesor de Historia del Arte de la ULE, César García (izquierda), en la presentación del Ciclo de Músicas Históricas. - EUROPA PRESS

León acogerá desde el próximo día 3 de febrero el XXIII Ciclo de Músicas Históricas, que se consolida en la ciudad como una cita "imprescindible" en el ámbito nacional sobre las músicas antiguas a través de un programa de calidad, riguroso y abierto a todos los públicos.

Así lo ha expresado este martes el director del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), Francisco José Lorenzo Fraile, que ha concretado que esta propuesta se desarrollará hasta el próximo día 2 de junio mediante cinco conciertos que recorrerán la música europea desde el Renacimiento hasta el Barroco, el XV Curso de Extensión Universitaria al hilo del Ciclo de Músicas Históricas y el XIV Curso Internacional de Interpretación Vocal Barroca.

Para Lorenzo Fraile esta iniciativa es un "referente" en la interpretación musical con criterios historicistas, con una programación por la que cada año pasan algunas de las mejores agrupaciones y artistas especializados, dando vida a repertorios de "especial interés histórico".

El Ciclo comenzará con el concierto de la Gran Chappelle, dirigida por Albert Recasens, con un programa dedicado a Tomás Luis de Victoria, que constituirá una oportunidad "excepcional" para adentrarse en la perfección formal y la profundidad expresiva de uno de los grandes maestros de la historia musical española.

La segunda propuesta, el día 19 de febrero, correrá cargo del "gran" director Eduardo López Banzo y los cantantes del Curso Internacional de Interpretación Vocal barroca, con un programa dedicado a las cantatas de cámara de Alessandro Scarlatti, en el marco de la conmemoración del tricentenario de su fallecimiento.

En el ecuador de la programación, el 24 de marzo, tendrá lugar la actuación del "aclamado" conjunto internacional Vox Luminis, bajo la dirección de Lionel Meunier, mientras que el día 15 de abril Concerto 1700 estará dirigido por Daniel Pinteño junto al prestigioso contratenor Carlos Mena.

El Ciclo se clausurará con Vespres d'Arnadí, grupo dirigido por Dani Espasa, con un programa dedicado al Concerto Grosso en torno a Arcangelo Corelli y su influencia europea, que incluye obras de Alessandro Scarlatti. Todas las actuaciones serán en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas.

CALIDAD "ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL"

Por su parte, el doctor y profesor de Historia del Arte de la Universidad de León (ULE) César García ha destacado que el Ciclo se ha consagrado como una ocasión "excepcional" de poder profundizar en el conocimiento mediante el disfrute de unos conciertos que alcanzan una calidad "absolutamente excepcional".

En este sentido, ha señalado que la calidad de la presente edición es "elevadísima", tanto por su variedad como por la "exquisitez" del repertorio, así como por ofrecer la posibilidad de escuchar algunas obras recuperadas que habían quedado en cierto modo olvidadas.

En la presentación del Ciclo también han estado presentes el alcalde de León, José Antonio Diez y la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado. Para Diez, esta propuesta es uno de los eventos musicales "más importantes" de León que posicionan a la ciudad en el mapa de la cultura y la música.

MILES DE ESPECTADORES

Tras 22 ediciones, el Ciclo ha registrado miles de espectadores o participantes, lo cual supone afianzar su "verdadero éxito", que reside en la atracción y la calidad de las propuestas que se desarrollan.

Además, ha explicado que los abonos para asistir al Ciclo ya se pueden adquirir a un precio de 53 euros para asistir a los cinco conciertos. En cuanto a la compra individual de localidades, se podrá realizar desde el próximo día 26 con un precio de 14 euros para el público general y con descuentos para menores y estudiantes.

Diez ha agradecido la colaboración del Centro Nacional de Difusión Musical y de la Universidad de León para desarrollar el Ciclo de Músicas Históricas de León, uno de los eventos que demuestran que se cumple el objetivo del Consistorio de que la cultura sea "una referencia y un valor añadido" de la ciudad.