Fran Fernández y Carles Pons durante la presentación de 'Diapasión'. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Guitarra 'Diapasión' celebra su vigésimo cuarta edición del 20 al 29 de noviembre con una programación que seis recitales en la capital y en otras tres localidades de la provincia.

La cita, enmarcada dentro de la programación del Otoño Cultural, está organizada por la Asociación Musical Calandria de la mano de su director artístico Carles Pons y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palencia.

Durante la presentación del festival, el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández y el promotor del festival, Carles Pons, han coincidió en destacar cómo esta cita se va ampliando cada año para llegar a más localidades de la provincia.

La programación comenzará en Paredes de Nava y Husillos los días 20 y 21 de noviembre, respectivamente, con el Dúo El Tango, integrado por Orlando di Bello (bandoneón) y Carles Pons (guitarra) que presentará el espectáculo 'Historias del Tango'.

Ya los días 28 y 29 de noviembre el Auditorio Municipal de Guardo, con la colaboración de AMGu, acogerá a las 20:30 horas a Christian Lavernier y al Dúo de Guitarras 'Twelve Strings Enrique Muñoz'.

Por su parte, el Teatro Principal de la capital palentina se convertirá en escenario de las tres citas centrales de 'Diapasión'. La primera de ellas será el viernes 27 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, con 'Nylon and Steel Experience', un viaje por el mundo de la guitarra que abarca desde lo clásico hasta lo moderno, y desde el pop hasta el jazz.

El espectáculo correrá a cargo del dúo integrado por Roberto Fabbri, artista de Sony reconocido internacionalmente como uno de los máximos exponentes de la guitarra clásica contemporánea italiana y, Fabio Macera, guitarrista de pop; "ambos tocarán un reportorio muy amable con bandas sonoras de cine, así como obras de Carlos Santana", ha explicado Pons.

El sábado, 28 de noviembre, también a las 20:30 horas, llegará el turno de 'Trío+1' formación surgida en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia. El conjunto que sustituye al habitual violonchelo por el contrabajo, es capaz de hermanar el gran repertorio clásico con lenguajes de fusión y músicas populares. Todo ello, de la mano de Surem Danelyan (violín); Alicia Santos (violín); Artila Toth (viola); Beatriz Pérez (contrabajo) y Carles Pons (guitarra).

La clausura tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, a las 19 horas, con la tradicional Gala de la Guitarra, dividida en dos propuestas. En la primera, el guitarrista, concertista y compositor Christian Lavernier presentará 'The Circular Sound'.

La segunda parte de la gala reunirá al guitarrista Sergio Fabián Lavia y a la flautista Dilene Ferraz con 'Acústica Latina'. La música de este dúo refleja la riqueza cultural de Argentina y Brasil. El programa incluye músicas propias, músicas del género popular como tango o bossa rova y músicas de autores de la tradición más culta como Héctor Villa Lobos Astor Piazzolla.

Las entradas de los conciertos de la capital pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Principal, así como en la web www.teatroprincipaldepalencia.es a un precio único de diez euros.