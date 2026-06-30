El XXIV UniversiJazz ofrecerá cuatro conciertos del 14 al 17 de julio en la Hospedería de San Benito de Valladolid

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición del festival UniversiJazz, cita organizada por la Universidad (UVa) y el Ayuntamiento de Valladolid, ofrecerá los conciertos de Take 6, Sun Ra Arkestra, Deborah Brown y Weedie Braimah del 14 al 17 de julio en la Hospedería de San Benito.

La venta de abonos y entradas para los conciertos se abrirá este miércoles, 1 de julio, a las 10.00 horas a través de la web entradas.uva.es, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Los cuatro conciertos han sido seleccionados "con mimo" para un público "cada vez más exigente", tal y como se ha expresado este martes en la presentación de la cita en la que ha participado el director artístico del festival, José Luis Gutiérrez.

La inauguración del evento tendrá lugar el día 14 de julio y correrá a cargo del grupo de jazz vocal "más prestigioso del mundo", Take 6, ganadores de diez premios Grammy y que tiene colaboradores con artistas como Stevie Wonder, Ray Charles, Quincy Jones, Whitney Houston o Al Jarreau.

La noche del miércoles 15 de julio la protagonizará Sun Ra Arkestra, con doce músicos en escena y, en palabras del director artístico del festival, "una de las formaciones más legendarias, influyentes y singulares de la historia del jazz".

El jueves 16 llegará el jazz clásico de la mano y de la voz de Deborah Brown, cantante estadounidense considerada una de las grandes voces del jazz clásico actual.

La clausura, el 17 de julio, correrá a cargo de Weedie Braimah, "el trueno de África", un imponente maestro del djembe, heredero de la importante tradición musical de África Occidental.

ENTRADAS

Las entradas anticipadas y los abonos para los conciertos, que comenzarán a las 21.30 horas, se podrán adquirir a partir de este 1 de julio, a las 10.00 horas en la web entradas.uva.es al precio de 70 euros (más gastos de gestión) los abonos y 20 euros ( más gastos de gestión) las entradas de cada concierto.

Como en ediciones anteriores se ofertará un total de 200 abonos y se reservarán 50 entradas para venta en taquilla el día del propio concierto a un precio de 25 euros.

La venta de entradas en las taquillas de San Benito estará abierta el mismo día del concierto de 19 a 21.30 horas.