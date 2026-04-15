La XXXIX Semana Cultural de La Pedraja de Portillo (Valladolid) contará con seis citas entre el 20 y el 25 de abril

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXXIX Semana Cultural de La Pedraja de Portillo (Valladolid), organizada por la Asociación Cultural Peña La Aldaba, contará con seis citas, como conferencias, obras de teatro y conciertos, entre el 20 y el 25 de abril.

El evento comenzará con la conferencia 'El fútbol de ayer a hoy', impartida por los periodistas deportivos Alfredo Relaño y Javier Ares, el lunes 20 de abril, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El martes 21 será la tertulia taurina 'Tesón, Valor, Honradez y Triunfo', a cargo del torero Fernando Robleño, moderada por el periodista Juan Miguel Núñez, mientras el miércoles 22 se presentará la obra '¿Cómo están ustedes?', dirigida por Rody Aragón en homenaje a los Payasos de la Tele.

Para continuar, el jueves 23 de abril el presidente nacional de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato impartirá la conferencia 'La encrucijada en la agricultura actual'.

Asimismo, el jueves 23, el ex diputado del Parlamento Vasco Nicolas Redondo Terreros impartirá la conferencia 'Los peligros de la Democracia Española', mientras el fin de fiesta lo pondrá Sobremesa con su actuación musical el sábado 25.

Todos lo actos tendrán lugar en la Casa de la Cultura a las 20.30 horas, a excepción de la obra '¿Cómo están ustedes?', cuya hora de comienzo es a las 20.00 horas y la actuación de Sobremesa, que será en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.