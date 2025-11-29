Zamora consolida su liderazgo internacional en Silver Economy con diez conclusiones estratégicas del VII Congreso

VII Congreso Silver Economy - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VII Congreso Silver Economy ha destacado, este sábado, el papel de la provincia de Zamora como territorio "pionero" en innovación para el envejecimiento activo, la longevidad y los cuidados del futuro con diez conclusiones estratégicas.

El encuentro ha reunido durante tres jornadas a expertos nacionales e internacionales, instituciones, empresas, universidades y ciudadanía con el análisis de avances tecnológicos, científicos y sociales, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el Congreso, la organización ha remarcado que Zamora es un "referente europeo en longevidad e innovación con la capacidad de la provincia para desarrollar y testar soluciones orientadas al bienestar, la autonomía personal y los cuidados".

El programa ha incluido exposiciones vinculadas a la transformación tecnológica aplicada al hogar con aportaciones en robótica, domótica, inteligencia artificial y vivienda inteligente.

Las conclusiones han destacado la eficacia de estas herramientas para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la autonomía y la Diputación ha indicado que el componente humano es "necesario para garantizar la efectividad de los avances".

También, el Congreso ha subrayado el papel del "talento sénior con la reivindicación de la eliminación de prejuicios y del edadismo", mientras que las intervenciones han destacado la contribución de las personas mayores de 50 años en el ámbito laboral y emprendedor.

Por su parte, la organización ha señalado la "necesidad de apoyos específicos en tecnología y ciberseguridad y de medidas frente a la soledad no deseada".

La salud ha centrado otra parte del análisis, donde las experiencias expuestas han mostrado mejoras en la salud física, cognitiva, emocional y social vinculadas a programas deportivos y actividades de prevención.

El Congreso ha incorporado avances científicos relacionados con neurociencia, tecnologías de monitorización, inteligencia artificial aplicada a cuidados personalizados, terapias no farmacológicas y diseño accesible.

En este sentido, las investigaciones presentadas han apuntado a un "aumento de la autonomía y de la calidad de vida de la población mayor".

También, la organización ha planteado la necesidad de "impulsar la cooperación entre administración, empresas, universidades y ciudadanía" y ha destacado el modelo de Cuarta Hélice aplicado por la Diputación de Zamora a través de la Estrategia Silver Economy con la promoción de entornos de innovación abierta.

El Congreso ha analizado ejemplos internacionales con experiencias de México, Corea, Japón y la Unión Europea, donde el modelo japonés ha sobresalido "por sus políticas frente a la soledad no deseada y por el uso de tecnologías avanzadas con posibilidad de aplicación en otros territorios".

Por otro lado, las sesiones han abordado el papel de los medios de comunicación con la petición de "impulsar modelos éticos y de combatir estereotipos relacionados con las personas mayores".

El Congreso ha cerrado la séptima edición con una visión de futuro basada en ciencia, tecnología, emprendimiento y políticas públicas coordinadas con la consideración del envejecimiento como motor de bienestar social y desarrollo económico.