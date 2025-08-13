Zarandona apunta que el carril bici del Camino Viejo de Simancas lo proyectó y ejecutó el PSOE y "terminaba en la nada"

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, respecto de las críticas vertidas hoy por el socialista Luis Vélez ante las supuestas deficiencias de seguridad y tramos incompletos en el carril bici del Camino Viejo de Simancas, ha recordado que dicha infraestructura la proyectó y adjudicó el anterior equipo de gobierno y que la misma, en lo que ha calificado de ejemplo de "disparate", conducía a "la nada".

El edil 'popular', quien ha decidido tomarse "con humor" la denuncia de los socialistas, ha insistido en que el citado carril bici es un proyecto de los socialistas que, además, ejecutaron con una baja muy por encima de lo "razonable", de ahí que la empresa que resultó adjudicataria entrara en concurso de acreedores y el actual equipo se viera obligado a proceder a la resolución del contrato, no sin antes reunirse con la citada mercantil hasta en cuatro o cinco ocasiones para tratar de agilizar dicha resolución.

Pero además, Zarandona, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha ido todavía más allá y ha reprochado al anterior equipo de gobierno haber impulsado un carril que "terminaba en la nada" porque no conectaba con la red ciclista. Tal circunstancia ha obligado ahora a ampliar el viario con otros 500 metros para lograr esa conexión con las redes ciclistas que arrancan en El Peral, trabajos que han supuesto un sobrecoste de 400.000 euros que se iniciaron en enero del presente año y que se prevén finalizar este mes de agosto.

"Los técnicos han visto que las bandas de rodadura han hecho que el firme esté fracasado, de ahí la necesidad de intervenir en la calzada para dejarla en condiciones", ha declarado Zarandona, quien augura que la totalidad de la obra, con una extensión de dos kilómetros y medio, será recibida en septiembre, a excepción de la calzada, que se acometerá a partir de entonces.

"Por eso se va a hacer una intervención provisional para dejar sin peligro y en uso esa vía. Vamos a dejar una obra exitosa, un carril bici en uso", ha defendido Zarandona, quien atribuye las críticas del PSOE al "dislate y a un episodio más de la oposición incoherente y absurda del PSOE".