La agencia Moody's mantiene la calificación soberana de Andorra en Baa1 con perspectiva positiva

Una imagen de la agencia Moody's. - GOVERN D'ANDORRA

La valoración de la agencia reconoce la "solidez" financiera del Principado, dice el Gobierno

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

La agencia internacional de calificación crediticia Moody's ha confirmado la calificación soberana de Andorra en Baa1 con perspectiva positiva.

Lo ha informado el Gobierno en un comunicado en el que también destaca que la valoración reconoce la fortaleza de las finanzas públicas del país, la sostenibilidad de su endeudamiento y la "solidez" del marco institucional.

Según el ejecutivo, dicha revisión periódica pone de manifiesto la capacidad de Andorra para mantener una posición fiscal robusta y afrontar eventuales escenarios de incertidumbre económica.

BAJO NIVEL DE DEUDA PÚBLICA

En su análisis, Moody's destaca que Andorra continúa con un bajo nivel de deuda pública, junto con unos activos financieros públicos significativos que constituyen un importante cojín ante posibles riesgos.

La agencia también valora la elevada renta por cápita, la calidad de las instituciones y los avances conseguidos en el ámbito de la supervisión financiera durante los últimos años.

El informe señala, igualmente, el buen comportamiento de la economía andorrana, con un crecimiento del PIB del 3,9% en 2025, así como unos ingresos superiores a los previstos, que no vienen dados, en ningún caso, por un aumento de los tipos impositivos, ya sea a las personas físicas o jurídicas.

El documento indica, en cambio, que la situación es resultado de la buena evolución económica del Principado en general, que ha permitido registrar un superávit de las administraciones públicas y continuar reduciendo el peso de la deuda sobre el PIB.

BUENA PERSPECTIVA

Aunque Moody's prevé una moderación del ritmo de crecimiento durante los próximos años, considera que los fundamentos económicos del país se mantienen sólidos y que la situación presupuestaria continuará siendo favorable.

La perspectiva económica se fundamenta, principalmente, en las oportunidades que brinda el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que permite impulsar la diversificación de la economía, reforzar su capacidad de resiliencia ante choques externos y consolidar aún más el marco institucional del país.

La aprobación del acuerdo se considera un factor determinante que podría actuar como catalizador para una mejora del 'rating'.

La agencia valora de forma muy positiva las modificaciones anunciadas en el mecanismo de repo del Eurosistema para los bancos centrales, señalando que contribuirán a reforzar la estabilidad del sistema financiero andorrano, ampliando el acceso a liquidez en euros y reduciendo los riesgos contingentes asociados al sector bancario.