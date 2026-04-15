Andorra decreta dos horas y media de cierre comercial para la visita del copríncipe Macron

Macron saluda a ciudadanos de Andorra durante su visita al país en 2019. - SFGA / JAVILADOT

La medida busca facilitar la asistencia a la alocución del político francés

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado un decreto que prevé el cierre obligatorio de los comercios, industrias, oficinas y administraciones públicas durante dos horas y media coincidiendo con la visita del copríncipe Emmanuel Macron.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el cierre se llevará a cabo el martes 28 de abril entre las 12 y las 14.30 horas con el objetivo de facilitar que la ciudadanía pueda asistir a la alocución que el copríncipe ofrecerá a las 12.45 horas en la plaza del Poble de Andorra la Vella.

La medida se incluye en los distintos decretos que ha aprobado este miércoles el consejo de ministros y que establecen las disposiciones excepcionales con motivo de la visita oficial del copríncipe.

El decreto establece que entre las 12 y las 14.30 horas cesará la actividad de los establecimientos citados y prevé que las horas afectadas por el cierre sean consideradas horas festivas, de cumplimiento obligatorio, retribuidas y no recuperables para los trabajadores.

Quedan excluidos del cierre obligatorio los servicios públicos y esenciales, así como los servicios sanitarios, veterinarios, turísticos, hoteleros, de restauración, bares, cavas y estaciones de servicio, que mantendrán la actividad en los términos previstos en el decreto.

Dicha disposición responde a la voluntad del Gobierno de promover la participación ciudadana en un evento institucional de relevancia, como es el discurso del copríncipe francés dirigido directamente a la población.

Por este motivo el Gobierno anima a la población a participar "activamente" en el acto institucional i, con el conjunto de disposiciones, reafirma la importancia de facilitar el acceso y la implicación de la ciudadanía en los momentos más relevantes de la vida institucional del país.

PROGRAMA

La visita de Macron en Andorra incluye varios actos institucionales y simbólicos, y uno de los momentos principales será el discurso abierto a la ciudadanía, en que el copríncipe compartirá una reflexión sobre el Principado, su futuro y los vínculos que unen el país.

Se trata de una ocasión excepcional, atendiendo a la singularidad que el copríncipe francés se dirija de forma directa y pública a la población andorrana, hecho que sucedió por última vez en 2019.

OTRAS MEDIDAS

En los decretos aprobados, el Gobierno también ha adoptado otras medidas organizativas y seguridad vinculadas a la visita oficial, para garantizar el buen desarrollo de los actos programados y la seguridad de las autoridades y de la ciudadanía.

Entre otros, destaca la restricción temporal del espacio aéreo andorrano, con la prohibición para todas las aeronaves, tripuladas y no tripuladas, de despegar y sobrevolar el país, así como la prohibición de toda actividad de caza.