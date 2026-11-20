Una imagen de la delegación andorrana en la APF. - CONSELL GENERAL

Una delegación del Consell General participa en la Asamblea Regional Europa

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

Andorra ha defendido esta semana el reconocimiento del catalán en la Asamblea Regional Europa (ARE) de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF) que se ha celebrado en Bruselas.

Lo ha hecho el presidente de la delegación andorrana, Marc Magallon, que ha intervenido en un panel centrado en el multilingüismo en Europa, informa el Consell General en un comunicado.

Durante el debate, Magallon ha destacado que la Europa de mañana "no será más fuerte porque todos hablemos la misma lengua", sino que habremos aprendido a entendernos hablando nuestras propias lenguas.

El presidente de la delegación ha interpelado a la asamblea sobre la diversidad lingüística, señalando que algunas lenguas europeas como el catalán, el vasco o el gallego no tienen reconocimiento institucional aunque son "ampliamente habladas".

También ha subrayado que el reconocimiento y el respeto de las identidades lingüísticas y culturales, sobre todo las menos numerosas, pueden contribuir a "reforzar la identidad común" que se está trabajando desde Europa.

De forma previa, el miércoles se celebró la Conferencia de Presidentes de secciones del ARE, a la que asistió Magallón y en la que se planteó una posible reforma de las cotizaciones de la APF y se dio a conocer el seguimiento de las acciones de cooperación de 2026 y 2027.

En paralelo, aprovechando la estancia en Bruselas, la delegación andorrana -formada también por los consellers generals Núria Segués y Pere Marsenyach- se ha reunido con el embajador de Andorra en la Unión Europea, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Vicenç Mateu, para intercambiar impresiones sobre la actualidad geopolítica de la UE.