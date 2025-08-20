Andorra financiará las operaciones de cambio de sexo a mayores de 18 años

La terapia hormonal será accesible a partir de los 16 años

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejo de ministros de Andorra ha aprobado este miércoles la regulación de la financiación pública para procesos de transición de género y ha anunciado que las operaciones de cambio de sexo tendrán cobertura para mayores de 18 años.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Helena Mas, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en la que ha dicho que se ha optado por una "perspectiva prudente", por lo que en el caso de la terapia hormonal no podrá administrarse a menores de 16 años.

Mas ha recordado que en 2022 se aprobó el reglamento que modificaba la cartera de servicios de la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS) y ha admitido que se ha tardado en desarrollar la regulación porque suscita "mucha controversia".

Además, ha explicado que la regulación de la financiación pública (el 75% lo paga la CASS y el 25% el usuario) ha querido trabajarse con las personas afectadas --a través de la asociación Diversand-- y también con el Colegio de Médicos de Andorra para "seguir los preceptos de las guías internacionales".

La regulación, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, incluye la evaluación, el acompañamiento y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinar especializado, la terapia hormonal y la cirugía, pero excluye los bloqueadores de la pubertad porqué según Mas no existe suficiente evidencia científica para "garantizar la seguridad".

ACCESO

Para tener acceso a las prestaciones, la persona debe presentar diversidad en la identidad de género "marcada y sostenida" en el tiempo, tener capacidad para tomar una decisión informada y entender que dicha decisión tiene consecuencias, riesgos y beneficios.

El Gobierno ha dividido en tres tramos de edad el tipo de atención que se dará con cobertura pública: para los menores de 16 años solo se prevé atención especializada en diversidad en la identidad de género para acompañar tanto al menor como a su familia.

En el caso de los jóvenes de entre 16 y 18 años dispondrán de financiación pública para acceder a la atención especializada y también podrán recibir terapia hormonal siempre que sea prescrita por un médico especialista.

Finalmente, los mayores de 18 años, además de las prestaciones anteriores, también podrán acceder a cirugía con cobertura pública, con obligación de disponer de una derivación del medico especialista responsable del seguimiento y con recomendación de 6 meses de tratamiento hormonal.

Mas ha reconocido la dificultad para hacer una estimación del coste que podrán tener las nuevas prestaciones, si bien ha augurado que para la cirugía, que es lo más caro, habrá "pocas personas interesadas".

En cuanto a la terapia hormonal, con costes que oscilan entre los 80 y 110 euros mensuales, Mas estima que puedan pedirla entre 10 y 15 personas.