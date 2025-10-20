Andorra firma un acuerdo de compra de energía con Endesa para garantizar el origen renovable

Foto de grupo después de la firma del convenio entre FEDA y Endesa - FEDA

El convenio dura hasta 2037 y ofrece un precio cerrado para un 30% de la electricidad importada

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 20 (EUROPA PRESS)

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) y la eléctrica española Endesa han firmado un nuevo acuerdo de compra de energía para limitar los precios y garantizar su origen renovable.

Según ha informado la compañía pública andorrana en un comunicado, el contrato se alarga hasta 2037, da continuidad al existente actualmente y a partir de 2028 sumará un nuevo contrato que garantizará un precio cerrado para el 30% de la electricidad importada desde España.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha destacado la importancia de contar con colaboradores de gran magnitud y la relevancia de fortalecer las conexiones con los dos países vecinos.

Según Moles, Endesa es una empresa que se alinea "completamente" con FEDA gracias a la apuesta firme por las energías renovables, y ha señalado que con el nuevo PPA (Power Purchase Agreement) se fortalece este punto y se garantiza el suministro de electricidad renovable para la próxima década.

Además, el director general de FEDA ha recordado que el compromiso de FEDA va "más allá", con una hoja de ruta clara para que en 2030 toda la electricidad importada al Principado sea de origen renovable.

El nuevo PPA se suma al que FEDA ya tiene con Endesa y que finaliza en 2030, y se enmarca en un proceso de escalado de la finalización de dichos contratos, garantizando que siempre haya una parte de la electricidad que se importe a un precio cerrado, apartado de las fluctuaciones del mercado.

Se trata de una medida "de resiliencia" que ha adoptado FEDA como acción para proteger las tarifas eléctricas en caso que se puedan producir nuevas situaciones de crisis energéticas, como la que ocurrió en 2022.

"HERRAMIENTA FUNDAMENTAL" PARA ENDESA

Por parte de Endesa, los PPA se han convertido en una "herramienta fundamental" para mitigar los riesgos vinculados a los precios y dar estabilidad a largo plazo en la cobertura de las necesidades energéticas.

Dicho instrumento, unido al asesoramiento sobre mercados energéticos, permite consolidar la relación de más de 25 años con FEDA con un nuevo contrato que según la nota de prensa reafirma la apuesta para ambas entidades para la sostenibilidad.

La firma se ha llevado a cabo este lunes en la central hidroeléctrica de FEDA, por parte del director general de comercialización de Endesa, Davide Ciciliato, y del director general de FEDA, Albert Moles.