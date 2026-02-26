Andorra inaugura el salón Connecta con participación de centros educativos de España y Francia

Asistentes al salón 'Connecta' - GOBIERNO DE ANDORRA

Se prevé que cerca de 2.000 alumnos del país visiten las instalaciones

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

Andorra ha inaugurado este jueves el primer salón de orientación, 'Connecta', en el que participan 87 expositores de entidades educativas y profesionales del Principado, de España y de Francia.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, se prevé que entre este jueves y viernes cerca de 2.000 alumnos de cuarto de segunda enseñanza, bachillerato y formación profesional de todos los sistemas educativos del país visiten el salón.

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha destacado que la voluntad es que los jóvenes y sus familias puedan conocer todas las opciones educativas y profesionales "sin tener que desplazarse al extranjero".

Por su parte, el ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, ha remarcado que 'Connecta' permite dar "un salto cualitativo", complementa las acciones ya existentes y refuerza el acompañamiento a lo largo del recorrido formativo de los jóvenes.

Dada la alta afluencia conseguida tanto de alumnos como de entidades participantes, Baró ha asegurado que el salón ha llegado para "crecer y consolidarse" y poder seguir dialogando con el resto de elementos del mundo empresarial, de los colegios profesionales y del mundo educativo.

Además de la zona de expositores donde poder contactar con los distintos centros, los alumnos también pueden asistir a conferencias sobre mercado laboral y oportunidades profesionales.

La organización del salón 'Connecta' se enmarca en las directrices del Plan Nacional de la Juventud, que apuesta por alinear la oferta formativa con las necesidades profesionales del país y asegurar un acompañamiento efectivo a los jóvenes en momentos clave de decisión.