El BEI y Andorra firman un préstamo de 60 millones para impulsar la transición energética

Imagen de Andorra. - BEI

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)

El Banco Europeo de Inversión (BEI) ha concedido un préstamo de 60 millones de euros al Principado de Andorra para financiar la transición energética en el país, del que ya se ha firmado una primera parte de la inversión, por 30 millones de euros, informa la entidad bancaria comunitaria este martes en un comunicado.

Este préstamo, "el primero que el BEI firma" con el país, incluye inversiones para la generación de energía mediante fuentes renovables, redes de transmisión y distribución de electricidad y redes y sistemas de calefacción y refrigeración urbanos.

Así, la operación contribuirá a acelerar la transición verde y seguridad energética de Andorra, con proyectos estratégicos, que serán desarrollados principalmente por Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA).

Las inversiones permitirán avanzar a Andorra hacia un modelo energético más sostenible, al mismo tiempo que contribuyen a reducir su dependencia y la de Europa, de las importaciones de energía, en línea con la prioridad estratégica del BEI, ha añadido la entidad.

El préstamo cuenta con condiciones ventajosas para el país, similares a las que el BEI ofrece a otros países europeos que cuentan con el mismo nivel de calificación crediticia que Andorra, y permitirá al Principado diversificar sus fuentes de financiación internacional.