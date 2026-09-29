Creand Accelera presenta los proyectos de las startups europeas del programa Andorra Open Valley

Un instante del acto de presentación de los proyectos del Andorra Open Valley. - CREAND CRÈDIT ANDORRÀ

La primera edición cierra con una jornada dedicada a la innovación y a la colaboración entre empresas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

El Andorra Open Valley, el programa europeo de startups que impulsa Creand Accelera para conectar proyectos innovadores con las empresas líderes de Andorra, ha cerrado este martes su primera edición con el Demo Day.

La jornada, que ha reunido a unos ochenta asistentes, ha servido para presentar las soluciones desarrolladas por las startups que han trabajado en colaboración con empresas participantes para dar respuesta a retos reales de negocio, informa la entidad en un comunicado.

El director de Innovación de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea, ha subrayado que proyectos como el Andorra Open Valley son una vía efectiva para conectar con el talento, generar soluciones útiles y "abrir nuevas oportunidades de futuro".

El programa, que cuenta con la colaboración de Plug and Play Tech Center, uno de los hubs de innovación más reconocidos del mundo, Setap365 y Caldea, ha conectado durante los últimos meses a empresas consolidadas y proyectos emprendedores para fomentar la innovación aplicada y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Las ocho startups participantes (Novem, Doshi, ToumAI, Build38, Wastelocker, TUBR, Graphite Note y Gridbrid) han trabajado en ámbitos como la mejora de procesos financieros y de elaboración de informes, la seguridad y la autenticación digital para reducir el fraude y mejorar la experiencia del cliente, entre otros.

FAVORECER EL 'NETWORKING'

El Andorra Open Valley Demo Day es, también, un encuentro pensado para favorecer el 'networking' y poner en contacto el talento emprendedor con potenciales socios y colaboradores.

Durante la jornada, las startups participantes han hecho presentaciones rápidas de sus proyectos y, posteriormente, el fundador de Emogg Analytics, Edgar Sanjuán, ha impartido la conferencia 'Aceleración con retorno: cómo startups y partners convierten pilotos en negocio'.