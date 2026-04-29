La Delegación de la Generalitat en Andorra cumple 3 años consolidando su labor de coordinación

La Delegada De La Generalitat En Andorra, Anna Vives - DELEGACIÓN DE LA GENERALITAT EN ANDORRA

El organismo destaca el refuerzo de las relaciones con el Gobierno del Principado

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en Andorra ha cumplido este mes de abril tres años de funcionamiento, consolidando su labor de coordinación y refuerzo de las relaciones con el Gobierno andorrano.

La principal labor de la Delegación ha sido canalizar y fortalecer las relaciones entre la Generalitat y el ejecutivo del Principado, además de reforzar la promoción de los intereses catalanes en Andorra en el ámbito económico, cultural o educativo y acompañar la comunidad catalana presente en Andorra, señala el organismo en un comunicado.

La delegada, Anna Vives, ha apuntado que el trabajo de la delegación debe ser "discreto" y que muchas veces es una especie de carrera de fondo porque hay dosieres que se trabajan durante mucho tiempo y cuesta ver los resultados.

Aun así, ha indicado que el balance de los tres años demuestra que se ha avanzado en diferentes aspectos de interés compartido y que la relación entre ambos gobiernos se ha "intensificado y reforzado".

En cuanto a las relaciones con la Generalitat, hasta ahora se han impulsado dos planes de trabajo compartidos: el primero, correspondiente al período 2024-2026 y el segundo, para el período 2026-2030.

El primero, contemplaba la creación de cuatro grupos de trabajo temáticos (sanidad, infraestructuras, gestión de residuos y energía y medio ambiente) y uno de transversal sobre retos transfronterizos.

El segundo plan, en cambio, contempla siete, algunos procedentes del anterior y otros impulsados de nuevo como el de Interior y Seguridad Pública, Asuntos Sociales y Lengua y Cultura, además de un calendario de reuniones trimestrales para cada grupo.

RESULTADOS TANGIBLES

La nota de prensa de la Delegación resalta que el trabajo llevado a cabo en el ámbito de la cooperación ha permitido conseguir resultados tangibles en varios ámbitos, como la consecución de financiación europea para redactar el proyecto del Tramvalira, la firma de un convenio para la donación de córnea o el inicio del trabajo para constituir la Agrupación Europea de Cooperación Territorial.

Además, se ha trabajado para promocionar los intereses catalanes en Andorra en ámbitos como el económico, el cultural o el educativo promocionando productos catalanes en algunos eventos gastronómicos, facilitando el acceso al mercado andorrano de algunos productores catalanes o acompañando empresas catalanas que tenían interés en estar presentes en foros o eventos del Principado.

Igualmente, se ha promocionado el talento catalán ya presente en el país, con el impulso de iniciativas como TenimTalent, pero también el de fuera, propiciando la actuación en el Principado de artistas y conjuntos de primer nivel.

También se ha dado apoyo a la producción audiovisual en catalán a través del festival Ull Nu, se ha propiciado la presencia de universidades catalanas en el salón Connecta y se ha facilitado el acompañamiento de la comunidad catalana con una guía de acogida y la creación de la herramienta 'Amics de la Delegació'.