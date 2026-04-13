Detenido un hombre en Reus (Tarragona) por repartir cocaína a domicilio con su coche

Envoltorios de cocaína localizados en el vehículo del detenido en Reus (Tarragona) - MOSSOS

TARRAGONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 64 años en Reus (Tarragona) como presunto autor de un delito de tráfico de drogas por presuntamente repartir a domicilio sustancias estupefacientes utilizando su vehículo, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

La investigación se inició después de que los Mossos tuviesen conocimiento de que un hombre se estaba dedicando activamente a traficar con drogas desde su vivienda, ubicada en la calle Costa Brava de Reus, y que repartía las sustancias a domicilio después de que los compradores contactaran con él telefónicamente.

La última transacción tuvo lugar sobre las 10 horas del pasado jueves, cuando el sospechoso fue interceptado por los agentes en la avenida Andorra de Tarragona y, durante el registro, se le encontraron encima tres envoltorios de cocaína, además de los 56 localizados en el interior del vehículo.

Ese mismo día se efectuó una entrada y registro en su domicilio, donde se decomisaron más de 770 gramos de cocaína --que en el mercado negro podrían alcanzar un precio superior a los 50.000 euros--, así como 610 euros en billetes fraccionados.

El responsable, que fue detenido el jueves, pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus este sábado.