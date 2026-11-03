Espot lamenta "profundamente" en nombre del pueblo andorrano la muerte de Jesús de Miguel

Archivo - El jefe de Gobierno Xavier Espot atendiendo a los periodistas este miércoles - GOBIERNO DE ANDORRA - Archivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha lamentado "profundamente" en nombre de todo el pueblo andorrano la defunción de Jesús de Miguel, el futbolista madrileño de 30 años del CD Tenerife que perdió la vida este lunes tras un impacto con la rodilla del portero del FC Andorra Jesús Owono.

"En nombre de todo el Govern d'Andorra y del pueblo andorrano hacemos llegar nuestro pésame a su familia, sus amigos y a todo el club", ha expresado Espot en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este martes.

Esta mañana el FC Andorra también ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como el presidente de la entidad, Gerard Piqué.