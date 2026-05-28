Estrella Damm impulsa un ciclo de conciertos con Miki Núñez, Queralt Lahoz, Quimi Portet y Suu

Cartel completo de 'Directes Estrella Damm 150'. - ESTRELLA DAMM

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Estrella Damm y la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc) han impulsado 'Directes Estrella Damm 150', un nuevo ciclo de conciertos en Catalunya, Baleares, Castellón y Andorra que tendrá, entre otros, a Miki Núñez, Queralt Lahoz, Quimi Portet y Suu.

La programación, que reunirá a 45 artistas en 45 salas entre septiembre y octubre, incluirá también a Macaco, Maruja Limón, El Pony Pisador, Al·lèrgiques al Pol·len, Alfred García, Fades, Carlota Flâneur, Mourn, Svetlana y El Petit de Cal Eril, informan los organizadores en un comunicado de este jueves.

El ciclo arrancará el 18 de septiembre con los conciertos de Juls en la Sala Liverpool de Molins de Rei (Barcelona), Joe Crepúsculo en el Club Mutante de Palma de Mallorca y Ketekalles en Unnic, en Andorra la Vella.

El cartel busca reflejar "la diversidad y vitalidad" de la escena catalana contemporánea, con conciertos, también, de Socunbohemio, Companyia Elèctrica Dharma, Strombers, Sexenni, Ven'nus, Joan Colomo, The New Raemon y Cloe Riembau.

El objetivo del nuevo ciclo es reivindicar las salas de conciertos como equipamientos culturales "esenciales para el crecimiento de los artistas y la vitalidad de la escena musical del territorio".