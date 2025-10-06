MoraBanc presenta un nuevo pack para dar apoyo específico a los autónomos de Andorra

Incluye una cuota mensual de la cotización a la CASS gratis

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

MoraBanc ha presentado este lunes un nuevo pack especialmente diseñado para dar apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos residentes en el Principado de Andorra.

Según ha informado la entidad en un comunicado, se trata de una propuesta que quiere aportar un valor diferencial y que se estrena con un incentivo añadido: los autónomos que domicilien su cuota de la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS), y los recibos de la luz y línea móvil a MoraBanc recibirán el importe equivalente a una cuota mensual de la cotización de autónomos a la CASS.

El 'plan autónomos' también incluye una cuenta corriente sin comisiones, siempre que se disponga de un saldo mínimo definido a las condiciones con el que se pueden domiciliar pagos, asociar tarjetas, pedir talonarios, solicitar avales y garantía y realizar transferencias, entre otros servicios, de forma "fácil y rápida".

La actualización constante de la banca digital de MoraBanc también facilita el día a día de los autónomos ya que permite consultar saldos y movimientos y hacer las operativas desde cualquier sitio en cualquier momento.

Además, con la app de MoraBanc se pueden hacer pagos con Bizum, Apple Pay y Google Pay, disponer de control on/off de las tarjetas y opción de Wallet, entre otros servicios.

EL PLAN SE ALARGA HASTA FEBRERO

La entidad ha destacado que el 'plan autónomos', que se inicia este lunes 6 de octubre y se alargará hasta el 28 de febrero, supone un paso más del compromiso de MoraBanc con el sector de los negocios a nivel global.

En este sentido se recuerda que ya se pusieron en marcha iniciativas previas como la apertura de una oficina exclusivamente para negocios, o hace unos meses, la campaña de TPV al 0% para los comercios del Principado.