La 14ª edición de JOBarcelona acoge a más de 7.000 jóvenes y ofrece 1.000 ofertas de trabajo

Tiene apoyo de Barcelona Activa, Sepe, Diputación de Barcelona, Pimec e Inserta

La 14 edición de JOBarcelona
La 14 edición de JOBarcelona - JOBARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 15:57
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BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

JOBarcelona ha celebrado este miércoles su 14ª edición con la asistencia de 7.000 jóvenes y 1.000 ofertas de trabajo y de prácticas, y la participación de 80 empresas e instituciones españolas e internacionales, informan los organizadores en un comunicado.

Más de 250 profesionales de recursos humanos de "compañías líderes" han participado en esta edición, realizando más de 30.000 entrevistas y encuentros con candidatos potenciales, y entre los perfiles más demandados han destacado las ingenierías, las ciencias de la salud y los perfiles digitales y analíticos, junto a especialistas en ADE, economía, marketing, legal, turismo y educación.

JOBarcelona ha tenido el apoyo institucional del Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe), de Barcelona Activa, de la Diputación de Barcelona, de Pimec y de Inserta.

Y han asistido el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos; el director de Sepe Barcelona, Víctor Santa-Bárbara; la directora corporativa de Comunicación y RRII de Barcelona Activa, Nadia Quevedo; la directora ejecutiva de Empresa y Emprendeduría de Barcelona Activa, Itziar Blasco; el director de Mercado de Trabajo y Prospección Empresarial de Barcelona Activa, Jesús Camas, y el diputado adjunto del Área de Desarrollo Económico de Diputación de Barcelona, Juan A. Pérez.

"ESPACIO DE REFERENCIA"

El perfil predominante ha sido el de estudiantes universitarios, recién graduados y jóvenes de FP, que han podido acceder a un amplio programa de actividades.

En total el evento ha acogido más de 100 conferencias, masterclass, mesas redondas, workshops e Impact Talks.

La ceo de JOBinplanet y Talent Point HR Consulting, Marta de Llauder, ha afirmado que JOBarcelona se ha consolidado como referencia para conectar "a las nuevas generaciones con empresas líderes y acercar el talento joven al mercado laboral real".

El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona

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