Barcelona Activa reúne a más de 300 personas en el II Congrés d'Orientació Professional

II Congrés Tècnic d'Orientació Professional de Barcelona Activa - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congrés Tècnic d'Orientació Professional de Barcelona, organizado por Barcelona Activa, ha reunido en su segunda edición a más de 300 personas en el Disseny Hub, y el consistorio ha asegurado que la cita se "consolida" como espacio para la reflexión, el debate y el 'networking'.

El director general de Barcelona Activa, Lorenzo di Pietro, ha reivindicado en la bienvenida al congreso la "importancia de la orientación profesional en un escenario de transformación continua" que ya no pasa por las profesiones, sino por las habilidades, ha explicado este juves el Ayuntamiento en un comunicado.

El congreso ha contado con 26 expertos en diferentes ámbitos de la orientación y con diversos talleres, actividades y espacios de debate para reforzar el papel de la orientación como "mecanismo estructural de acompañamiento", no únicamente como servicio puntual.

PROGRAMA

La jornada ha empezado con el consultor futurista Dionís Guzmán, que ha defendido que los cambios en el mercado de trabajo requieren un acompañamiento para anticipar escenarios y facilitar los 'reskilling' y 'upskilling'.

El programa ha seguido con una 'keynote' del especialista en aprendizaje permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pedro Moreno, que ha destacado el impacto de las transiciones verde y demográfica en la reconfiguración de trabajo.

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda con el excatedrático de la Universitat de Barcelona (UB), Benito Echevarría; la profesora e investigadora Carme Pagès, y la directora de Servicios de Carrera Profesional, Brigitte Pérez, ambas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Por la tarde, se han celebrado 2 bloques de conocimiento vinculados a retos clave del sector: el primero, sobre la regularización extraordinaria, con la participación del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el Ayuntamiento de Barcelona y Pimec, y el segundo, sobre el nuevo modelo de orientación profesional, centrado en la anticipación.

El congreso forma parte de la estrategia definida en el acuerdo Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ) para mejorar el acceso de la ciudadanía al empleo de calidad y promover una mayor equidad en la distribución de recursos ocupacionales y en el acceso al mercado de trabajo.