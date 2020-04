Barcelona cerrará 44 calles al tráfico y abrirá 70 parques a partir de este viernes

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona cerrará al tráfico 44 calles y abrirá 70 parques y zonas verdes de la ciudad a partir de este viernes para ampliar el espacio reservado a peatones y facilitar que se puedan respetar las distancias de seguridad durante el desconfinamiento.

Lo ha explicado este jueves la teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, en una rueda de prensa telemática junto al concejal de Emergencia Climàtica y Transición Ecológica, Eloi Badia, que ha alertado de que no se podrán usar las áreas de juego infantil.

Estas 44 calles, que se cerrarán de 9 a 21 horas, no forman parte de la red básica de circulación y no pasan autobuses, y se suman a la pacificación de Gran Via y la avenida Diagonal, así como las actuaciones en Via Laietana y las calles Consell de Cent, Rocafort y Girona, entre otros.

