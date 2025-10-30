Barcelona estrena un polo de actividad económica dedicado a la economía circular en el Bon Pastor

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado Barcelona Circular (BAC), el segundo centro de su red de polos de actividad económica, en este caso especializado en la transformación digital de las empresas industriales y la implementación de modelos de economía circular, situado en el barrio de Bon Pastor.

El centro, impulsado por el consistorio a través de Barcelona Activa, Mondragon Unibertsitatea y TeamLabs, lo han inaugurado este jueves el alcalde, Jaume Collboni, y el presidente de la Corporación Mondragón, Pello Rodríguez, que han reivindicado la apuesta de la ciudad por la formación a través de la colaboración público-privada.

Collboni ha señalado que el BAC sintetiza a la perfección el nuevo modelo de desarrollo económico por el que apuesta el gobierno municipal, dirigido a posicionar a Barcelona en sectores estratégicos como la economía circular "irradiando a un territorio en concreto", en este caso al barrio del Bon Pastor.

Por su parte, Rodríguez ha celebrado que con el nuevo centro se "refuerza la apuesta de Mondragón por la formación", así como por su presencia en Catalunya y su capital, a través de su modelo basado en la cooperación que, ha defendido, no solo transforma empresas, sino sociedades.

Con su puesta en marcha, el BAC se añade al recientemente estrenado XRLAB, en este caso dedicado al sector audiovisual y situado en el barrio del Poblenou, y está previsto que próximamente se sume a la red un nuevo polo dedicado a la innovación en el sector de los cuidados.

BAC

El nuevo equipamiento está ubicado en una antigua nave industrial, rehabilitada por ConstruNext, Blossom y 4RQ utilizando estrategias sostenibles y materiales provenientes de la economía circular, y consta de 3.400 metros cuadrados divididos en 3 plantas dedicadas a la formación de talento y al emprendimiento.

El centro pone en práctica la metodología de aprendizaje 'learning by doing' de Mondragon, a través de su grado universitario de Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN), que cursan más de 200 jóvenes, y de su máster en Gestión Estratégica de Talento.

Además de la formación, el BAC se relaciona con su entorno a través de colaboraciones con el tejido empresarial del Bon Pastor, vehiculando la innovación hacia las diferentes compañías que operan en el barrio, y actúa como centro impulsor, poniendo a disposición de la ciudadanía plazas de coworking con maquinaria especializada y profesionales del sector.

Finalmente, el centro también consta de un laboratorio de innovación dedicado a acompañar a las pymes a afrontar los retos que se presentan en la actualidad con un espacio de prototipaje para que puedan crear sus propias soluciones, incorporando también el talento joven al tejido industrial.

"El sector de la economía circular no solo tiene un largo recorrido a nivel medioambiental, sino que además puede ser un negocio", ha destacado Collboni, que ha defendido que el nuevo espacio servirá para reforzar al barrio del Bon Pastor como zona industrial de la ciudad.

EDIFICIO

Además de ejemplificar los principios de la economía circular, el edificio que alberga el BAC también busca la sencillez, la adaptibilidad y el aprovechamiento, objetivos por los que se han reducido los metros de cable empleados con luces impresas en 3D y controladas por WiFi.

De hecho, se trata del primer inmueble de Europa totalmente equipado con lámparas 3D, y a nivel de consumo, cuenta con placas fotovoltaicas, sensores de presencia, luz natural y un sistema de recogida de agua de lluvia y de la condensación de las máquinas de climatización.