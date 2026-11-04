Barcelona impulsa un manifiesto a favor de la economía azul con el apoyo de 24 ciudades y 9 regiones

Archivo - Grupos de personas en la Playa Nova Icària, a 30 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este sábado, 28 de marzo, la temporada de baño en las playas de la ciudad, que se alargará hasta el 4 d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona y el Centro Colaborador del Decenio del Océano en Economía Oceánica Sostenible (DCC-SOE) han impulsado un manifiesto a favor de la economía azul, que ya ha recibido el apoyo de 24 ciudades y 9 regiones, como Nueva York, Venecia y Rio de Janeiro.

El 'Barcelona Manifesto' se ha presentado este miércoles en el marco del Tomorrow.Blue Economy, que se celebra del 3 al 5 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ha explicado el consistorio en un comunicado.

El objetivo de la iniciativa es situar la resiliencia costera como una prioridad estratégica de las agendas urbanas, económicas y ambientales internacionales, proponiendo un "cambio de paradigma" a la hora de entender la costa para la Administración pública.

ATRACCIÓN DE CAPITAL PRIVADO

En concreto, el documento plantea desarrollar nuevos modelos de gobernanza y mecanismos de financiación innovadores que permitan atraer capital privado, complementar la inversión pública y generar retornos sociales y ambientales a través del litoral.

El manifiesto estará abierto a adhesiones hasta la celebración del Decenio del Océano de Rio de Janeiro de abril de 2027, aspirando a consolidar una comunidad internacional que facilite el intercambio de conocimientos y la cooperación en torno a la economía azul.