Barcelona, quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea en 2026, según un estudio

Archivo - El Parc de la Ciutadella, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona es el quinto mayor ecosistema de startups dentro de la Unión Europea en 2026, por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam, según un estudio de la consultora StartUpBlik, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

El informe ha destacado los roles de Acció, la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, en el impulso de las empresas emergentes en su fase inicial, y el de Barcelona Activa, la agencia para el desarrollo económico del Ayuntamiento de Barcelona, como un "catalizador del emprendimiento y referente en orientación profesional y apoyo al talento".

En el estudio, la consultora ha analizado más de 1.500 ciudades de un centenar de países, teniendo en cuenta parámetros como la cantidad de startups de cada ecosistema, la calidad de las mismas, el clima de negocios o el volumen de aceleradoras y espacios de 'coworking'.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha explicado que el resultado demuestra que "Barcelona y Catalunya compiten cara a cara con los principales ecosistemas emprendedores de Europa y el mundo".

Catalunya, además, reúne 7 de las 37 ciudades analizadas en España, y que a escala global entran también en la clasificación de un total de 700 ciudades: Barcelona (32), Girona (429), Lleida (439), Tarragona (463), Reus (518), Manresa (666) y Granollers (693).

El secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró Torres, ha defendido que favorecer los sistemas emprendedores e innovadores en un mundo incierto y volátil es un "seguro para la competitividad", mientras que la teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha sostenido que el reconocimiento demuestra la capacidad de la ciudad para atraer negocios y sacar partido al talento.

Según los últimos datos de Acció, Catalunya cuenta actualmente con 2.403 startups, un 5% más que el año anterior, y más del doble que hace una década, con un volumen de negocio conjunto de cerca de 3.000 millones de euros.