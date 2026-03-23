Collboni reafirma su compromiso con la FP en los 20 años de la Fundació BCN Formació Professional

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto por el 20 aniversario de la Fundació BCN Formació Professional en el Ayuntamiento - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reafirmado el compromiso del gobierno municipal con la Formación Professional (FP) y el crecimiento económico basado en los oficios en el 20 aniversario de la Fundació BCN Formació Professional.

En un acto de celebración de los 20 años de la fundación en el Ayuntamiento este lunes, Collboni ha destacado el prestigio que se ha dado a la FP para "tenerla presente como una alternativa plenamente vigente que genera ocupación y que genera prosperidad" a las empresas.

"Es hoy una salida y una opción muy importante para muchos jóvenes de nuestra ciudad", y ha subrayado el trabajo de la Fundació BCN Formació Professional para normalizar este tipo de educación, tanto en Barcelona como en el Área Metropolitana de Barcelona desde el año 2018 con la incorporación de la AMB.

El alcalde ha apuntado que hasta 2015 se han acogido a unos 3.000 alumnos con unos 25 perfiles profesionales diferentes y ha destacado la apuesta de la ciudad por los centros especializados: "Entroncan con aquello que da más sentido a la FP, que es la auténtica demanda del tejido empresarial".

"CONTRANARRATIVA" DE LA FP

La presidenta ejecutiva de la Fundació BCN Formació Professional, Marta Rodríguez, ha puesto en valor el papel fundamental del mundo local, la proximidad y la complicidad entre administraciones para impulsar la FP, y ha afirmado que la fundación trabaja para generar un "impacto real sobre el territorio".

Por su parte, la directora del área de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona, Ester Pujol, ha celebrado la trayectoria de la fundación y ha señalado la "contranarrativa" que se ha generado respecto a la percepción de la FP en los últimos años como una categoría inferior a las carreras universitarias.

El secretario de Formación Profesional de la Generalitat, Francesc Roca, ha celebrado los 20 años de la fundación, que ha tildado de imprescindible en el ámbito educativo y en el de la empresa, y ha destacado la "alianza más estratégica que nunca" entre ambos sectores.

Finalmente, el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha señalado el compromiso del Ayuntamiento y del Govern con la inserción laboral y ha asegurado que actualmente se dan las mejores condiciones posibles para los proyectos conjuntos entre la FP y las empresas.