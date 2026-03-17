El Institut Picasso de Barcelona añade 2 ciclos de FP el próximo curso sobre el sector ferroviario

Archivo - Un tren llegando a la estación Plaza de Catalunya, en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Pablo R. Picasso, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, ampliará el próximo curso su oferta de FP y comenzará a especializarse en el sector ferroviario con 2 nuevos ciclos de FP "de alta empleabilidad".

El instituto "continúa su proceso de transformación", en un centro de estudios postobligatorios que concentrará la oferta de Bachillerato y ciclos formativos de la zona norte de la ciudad, informa este martes el Consorci d'Educació en un comunicado.

La teniente de alcaldía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha valorado que el instituto ya está en transformación para ser "el nuevo referente" de la formación ferroviaria en Barcelona y como centro destacado en la ciudad y en toda la metrópolis desde el barrio de Torre Baró.

Ha enmarcado la transformación en la apuesta estratégica a nivel de Barcelona y de Catalunya para la formación en el ámbito ferroviario, "muy relacionado también con el cambio de competencias y, por tanto, con la necesidad de nuevos perfiles profesionales en el sector".

La concejal ha añadido que las obras del verano deben servir para tener mejores instalaciones, en el marco de la apuesta por la FP y por acercarla a los sectores profesionales "también desde la excelencia y desde los institutos de referencia en cada uno de los sectores prioritarios para la ciudad".

Cree que esta iniciativa "ayuda a crear talento, a crear nuevos profesionales para un sector que pedirá mucho y que necesita también esta mirada profesional" y señala que se trabajará con el resto de administraciones y con el sector para definir el contenido de estas formaciones e itinerarios.

FORMACIONES

Este centro incorporará un grupo de grado medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y un grupo de grado medio de Gestión Administrativa orientada al sector del transporte ferroviario, de manera que "diversificará la oferta para dar respuesta a las necesidades de generación de talento en el ámbito ferroviario".

Los dos nuevos ciclos cuentan con un total de 60 plazas de salida "en un sector con alta demanda de empleabilidad", y este proyecto surge de una alianza entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y la de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

En los próximos cursos, "de forma progresiva", se irán implantando nuevos grados y ciclos relacionados con el sector del metal y la movilidad, el mantenimiento, la robótica industrial, las telecomunicaciones y la logística.

OTRAS NOVEDADES

Entre otras novedades en el Saló de l'Ensenyament, que se celebra entre el 18 y el 22 de marzo en los Palacios 1 y 2 y la Plaça de l'Univers del recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, también está la ampliación del Institut del Disseny y les Arts Gràfiques de Barcelona, que a partir del curso que viene incorporará un grado medio de Impresión Gráfica y un grado superior de Gráfica Impresa.

En el curso 2026-2027 también habrá novedades en el Institut Vall d'Hebron, que "culminará una fase más de su transformación" dejando de tener grupos de ESO y Bachillerato y convirtiéndose en un centro exclusivo de FP; y la Escola d'Arts Llotja incorporará un grado superior de Artes del vidrio y el Institut de Nàutica otro de Piragüismo en aguas tranquilas.