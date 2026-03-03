Óscar López aboga por una España "a la vanguardia" en el desarrollo y la regulación de la IA

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado por una España "a la vanguardia" en el desarrollo de la infraestructura de la IA, así como en su regulación para garantizar un uso adecuado de esta tecnología.

"No queremos cualquier IA, queremos una IA ética y humanista", ha afirmado en la inauguración del Talent Arena, que se celebra en el marco del Mobile World Congress 2026 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona hasta este miércoles.

El ministro ha defendido la necesidad de dotar a los jóvenes y emprendedores de recursos, ideas y mucha formación para conseguir que España tenga "un papel central" en el avance e implantación de la IA, además de en el resto de formación digital.

BARCELONA ACTIVA

Tras la inauguración, López se ha reunido con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ceo de GSMA, John Hoffman; el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, y los tenientes de alcalde Raquel Gil y Jordi Valls para visitar el recinto.

Entre otros, han visitado los estands de Barcelona Activa en el Talent Arena, concretamente el del IT Academy, en el que se pone en valor el talento femenino en el sector digital y se muestra el trabajo que realiza por la capital catalana, formando a más de 4.200 personas en 10 años, el 40% de ellas mujeres.