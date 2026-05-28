El SIL 2026 prevé sumar 15.000 visitantes y 600 empresa expositoras

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Salón Internacional de la Logística (SIL) prevé contar con 15.000 visitantes y 600 empresas expositoras, así como 250 speakers profesionales, cifras similares a las del año pasado.

Lo ha explicado la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, en una rueda de prensa este jueves, junto al presidente ejecutivo, Pere Navarro, para presentar el encuentro, que se celebra del 3 al 5 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Sorigué ha detallado que, del total de empresas participantes, el 31% se dedica a los servicios de transporte, el 28% a intralogística y el 20% a servicios logísticos.

La directora general ha añadido que el salón estará dividido en siete espacios de conocimiento con "muchas novedades y datos que demuestran la salud y fortaleza del sector logístico".

Ha explicado que la voluntad de la organización ha sido hacer la visita "lo más eficaz posible" para los participantes, y que esto se ha conseguido a través de la parte digital del salón, que la directora general ha definido de muy importante.

La principal novedad de este año será el SIL Lab, un espacio para mostrar las innovaciones y hacer 'networking, y Sorigué ha subrayado la voluntad de que "se vean funcionar" estas innovaciones.

Además, el encuentro acogerá seis jornadas internacionales, un día del inversor y un Job Market, organizado junto a Barcelona Activa.

IMPACTO "TODO EL AÑO"

Preguntado por la prensa por el retorno económico del salón, Navarro ha dicho que la estimación es de unos 50 millones de euros durante el salón, aunque ha puntualizado que el "cálculo final es complicado" ya que el SIL tiene impacto todo el año.

El presidente ejecutivo ha destacado que el SIL es un espacio para que se encuentren soluciones: "Lo más importante va a ser la necesidad de generar soluciones".

Ha explicado que la mayoría de sectores se centran en los retos que tienen, pero que en logística "hay que poner el acento en las soluciones a estos retos".

"Para la logística es muy importante anticiparse a lo que pasa", ha dicho Navarro, que ha añadido que, en el salón, se podrán ver demostraciones de la innovación en el sector.