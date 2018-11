Smart City Expo World Congress reunirá en Barcelona 840 empresas, 700 ciudades y 100 alcaldes

Publicado 09/11/2018 11:34:25 CET

El certamen se celebrará del 13 al 15 de noviembre y aumentará un 31% el espacio de exposición

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Smart City Expo World Congress (SCEWC) reunirá en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona del 13 al 15 de noviembre un total de 840 empresas expositoras, 700 ciudades y más de 100 alcaldes, además de aumentar en un 31% el espacio de exposición, ocupando por primera vez dos pabellones.

En una rueda de prensa este viernes, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha recordado que se trata del principal evento sobre ciudades inteligentes: "Sitúa a Barcelona como un gran hub tecnológico del sur de Europa", y ha dicho que también la convierte en espacio privilegiado de discusión sobre la revolución digital.

Pisarello ha insistido en que este evento debe servir para situar a la capital catalana como "gran tractor" para inversiones, para mejorar la presencia de empresas y de investigadores y para fomentar el debate ciudadano sobre el desarrollo tecnológico de la ciudad.

El director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha asegurado que se trata de un evento de "gran nivel", basado en proyectos reales impulsados por ciudades y empresas de todo el mundo, y ha dicho que también han trabajado para mejorar los contenidos de la edición.

Entre las más de 844 empresas que participarán en esta edición, destacan Alstom, Bosch, Cellnex, Cisco, Dassault, Deloitte, FCC, Ferrovial, FiWare, Hexagon, Indra, Mastercard, McKinsey, Microsoft, Deutsche Telekom, Engie, Huawei, MasterCard, Microsoft, Mshereib Properties, Nec, SAP, Siemens, Suez y Urbaser, entre otras.

CINCO EJES

El programa del congreso se reestructurará en 2018 en cinco ejes: Digital Transformation, Urban Environment, Mobility, Governance & Finance, and Inclusive & Shared Cities, además de abordar temas como Data-driven Cities, 5G y el futuro de la conectividad, las Ciudades Resilientes, la gentrificación y la economía circular y colaborativa, entre otros.

Para hacerlo, el evento cuenta con más de 400 ponentes de campo que van desde la tecnología y la gobernanza inteligente hasta la economía compartida y la movilidad, y entre los principales conferenciantes figuran el empresario social, banquero y economista Muhammad Yunus, que también ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006.

También participarán el economista y fundador de Open Knowledge International, Rufus Pollock; el economista y autor de How to Fix the Future y Cult of the Amateur, Andrew Keen, y el catedrático de derecho de la Universidad de Harvard y experto en economía compartida Yochai Benkler.

GRANDES CAPITALES

SCEWC reunirá este 2018 a representantes de más de 700 ciudades, entre ellas Ámsterdam, Atlanta, Berlín, Bruselas, Moscú, Munich, Praga, San Diego, Seúl y Tel Aviv, mientras que algunos países contarán con pabellón propio, como España, Austria, Alemania, Colombia, Dinamarca, Francia, Estados Unidos y Suecia, entre otros.

En este sentido, destaca la presencia de más de 100 alcaldes, entre ellos los de Atenas (Grecia), Barcelona (España), Berlín (Alemania), Dubrovnik (Croacia), Kampala (Uganda), Lima (Perú), Milán (Italia), Praga (República Checa), Puebla (México), Seattle (EE.UU.), y Shangai (China).

En el marco del SCEWC también se celebrará la segunda edición de Smart Mobility Congress (SMC), centrado en el transporte urbana e interurbano inteligente bajo el lema 'The Next Move', además de acoger las cumbres internacionales Digital Future Society (DFS), el Sharing Cities Summit y los C40 Talks.