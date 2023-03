Turisme de Barcelona exhibe en B-Travel su programa 'Experiencias de ciudad'

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turisme de Barcelona ha exhibido en el salón de turismo de Fira de Barcelona, B-Travel, que ha empezado este viernes, la promoción del programa 'Experiencias de ciudad', que el Ayuntamiento ha impulsado a través del impuesto de estancias turísticas para consolidar el calendario de actividades y eventos con potencialidad de proyección internacional.

La nueva campaña de Turisme de Barcelona para promover este programa lleva por título 'BCN X 10', en alusión a las diferentes actividades de los diez distritos con la intención de "difundir otras centralidades de Barcelona", informa el consistorio en un comunicado.

"La idea es poner de manifiesto que Barcelona son 10 distritos, y que recorrerlos y conocerlos potencia la experiencia de visitar la ciudad: la multiplica por 10", ha subrayado el Ayuntamiento.

El programa 'Experiencias de ciudad' pretende promover la descentraliación y la desconcentración territorial ampliando los atractivos ofrecidos al visitante poniendo en valor nuevos contenidos en los barrios y difundiendo nuevos atractivos a la ciudadanía.

El estand de Turisme de Barcelona, compartido con el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, lleva como lema 'Barcelona the place to be' y mostrará todas las experiencias y novedades del año como la Copa Amèrica, el año Domènech i Montaner, el año Picasso y La Vuelta ciclista, entre otros.