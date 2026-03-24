Damm celebra en Alimentaria sus 150 años con un stand sobre su historia

El estand de la cervecera - DAMM

Villavecchia destaca que ya participaron en la I Alimentaria hace 50 años

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

Damm ha abierto en la feria Alimentaria+Hostelco un stand conmemorativo de sus 150 años, coincidiendo con el 50 aniversario de la propia feria de alimentación, en la que ya participaron en la primera edición de 1976.

El director general de Damm, Jorge Villavecchia, ha declarado en el stand de Fira de Barcelona Gran Via que en 1976 eran "esencialmente una compañía cervecera de implantación local" y que hoy son un grupo internacional de bebidas y alimentación con cerveza, agua envasada, bebidas refrescantes y productos lácteos, con restauración marquista (Grupo Rodilla) y una estructura de distribución para hostelería (DDI).

Ha destacado que Alimentaria ha ido reflejando la evolución del sector de alimentación y bebidas y que hoy la feria bienal es "uno de los grandes escaparates internacionales" de la industria y una cita imprescindible para reforzar la relación con los clientes y presentarles novedades.

El stand de Damm es un espacio diseñado para recorrer la trayectoria de la compañía y este martes ha servido además para presentar Bohemia Damm Reserva 150, creada para conmemorar este siglo y medio.

NOVEDADES

Entre las novedades que presenta esta vez están las de la marca de té frío Nestea, que sigue ampliando su gama, como el Nestea Frutos Rojos con Açaí.

También se presenta el restyling de esta marca, con el que Nestea, con un diseño más moderno y visible en el lineal, con más protagonismo de los ingredientes y un código de color para cada sabor.