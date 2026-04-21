Expoquimia 2026 reconocerá la innovación sostenible de Moeve, L'Oréal, Lefance y Almirall

Galardones best-in-class de Expoquimia - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La feria Expoquimia 2026, el Encuentro Internacional de la Química y las Industrias de Proceso, entregará el reconocimiento 'best-in-class' a Moeve, L'Oréal Groupe, Lefance y Almirall, por sus proyectos de innovación y transformación industrial sostenible gracias a la química, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El salón, que se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, analizará las claves de la nueva industria en su espacio de conferencias 'Industry Showcase', que protagonizarán las compañías galardonadas.

Así, la organización premiará la nueva planta de Moeve en Huelva, que ha sido la primera en España en elaborar alcohol isopropílico, y la fábrica de L'Oréal Groupe en Burgos, que es pionera en la reutilización y el reciclado del agua, ya que cuenta con un sistema de circuito cerrado que permite reciclar y reutilizar el agua dentro del entorno industrial.

También reconocerá los complementos de moda de Lefance, por su impulso en la la adopción de materiales alternativos al cuero a partir de residuos agroalimentarios, a través de una solución desarrollada por Beyond Leather junto a Covestro, y la nueva fábrica digitalizada e inteligente de Almirall, más sostenible y eficiente desde un punto de vista energético.

Los 'best-in-class' de Expoquimia pondrán en valor estos proyectos industriales españoles en los que la química "actúa como palanca de cambio para avanzar en sostenibilidad, eficiencia y digitalización".